Инфекционист Пироговского Университета: распространение вируса Коксаки в России скоро остановится

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«Периодически бывают подъёмы заболеваемости и случаи групповой заболеваемости. Текущую ситуацию можно объяснить тем, что в период недавних каникул часть детей с родителями посещали курорты, в том числе за рубежом, например, в Турции, где имел место подъём сезонной заболеваемости этой инфекцией», - отмечает Алексей Юрьевич Ртищев, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета, к.м.н.

«Болезнь грязных рук — это фекально-оральный путь передачи. Инфекция попадает в организм через желудочно-кишечный тракт, и от источника инфекции, как больного, так и бессимптомного носителя, выделяется в большей степени с калом. Поэтому болезнь грязных рук подразумевает не только рукопожатие. Также вирус может сохраняться на различных предметах. Поэтому, безусловно, мытье рук и соблюдение гигиенических мероприятий — это один из важных аспектов профилактики передачи этой инфекции».

«Энтеровирус и энтеровирусная инфекция – это многоликое заболевание и может проявляться различными клиническими формами и различными симптомами. Чаще всего это лихорадка, причем зачастую это достаточно высокая температура, достигающая 39 ℃, иногда 40 ℃ в течение нескольких дней. Сопровождать ее могут совершенно разные варианты событий. Это могут быть высыпания в виде пузырьков, как правило, на оконечностях вокруг рта. Иногда высыпания могут быть на слизистой оболочке полости рта, на языке и на дужке. В некоторых случаях заболевание может сопровождаться проявлениями со стороны желудочно-кишечного тракта и напоминать кишечную инфекцию, сопровождаться диареей. Более того, существуют и варианты с поражением различных других органов и систем организма, но они, к счастью, встречаются редко. Поэтому основная проблема энтеровирусов — это ярко выраженные симптомы и, как правило, выраженная интоксикация. Но в абсолютном большинстве случаев это благоприятно протекающее заболевание, которое заканчивается выздоровлением».

«Обычно энтеровирусы любят теплую погоду. Для Российской Федерации характерны подъемы заболеваемости в конце лета, иногда в начале осени. В данном случае мы ожидаем, что распространение инфекции в ближайшее время остановится. Тем более, что при выявлении таких случаев, тем более групповых случаев в детских коллективах, нашим санитарным законодательством предусмотрены определенные мероприятия по ограничениям, которые не дают инфекции распространиться дальше».