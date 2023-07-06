Инфаркт и инсульт: какие симптомы нельзя игнорировать и нужно сразу обращаться к врачу

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Клинические проявления инфаркта и инсульта у мужчин и женщин не отличаются: какие симптомы нельзя игнорировать и нужно сразу обращаться к врачу.



Об этом нам рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.



У мужчин средний возраст развития инфаркта миокарда — 60-лет, у женщин — примерно на 10 лет позже;

Более 70% людей с инфарктом миокарда имеют артериальную гипертонию;

20% из них имеют ранее перенесенные инфаркты;

К сожалению, среди них около 40% курильщиков.



При инфаркте:



Главный симптом инфаркта миокарда – это интенсивная боль. Она, как правило, локализуется в грудной клетке, обычно за грудиной, и длится не менее 10 минут.

Некоторые описывают боль словосочетанием «как плиту положили», кто-то упоминает об очень интенсивном жжении. Боль может отдавать в левое плечо или руку, в челюсть с левой стороны, в горло, иногда между лопаток.



При инсульте:



Нарушаются речь;

движение конечностей (руки, ноги, одной половины тела);

зрение, функции глотания.



Об этих симптомах важно помнить всем людям, но в особенности тем, у кого есть атеросклероз, артериальная гипертония или ишемическая болезнь сердца.



— Помните, человек не может самостоятельно вылечить инфаркт или инсульт! Ему необходима немедленная госпитализация, потому что речь идёт о спасении жизни и минимизации негативных последствий, — предостерег главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

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