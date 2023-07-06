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Инфаркт и инсульт: какие симптомы нельзя игнорировать и нужно сразу обращаться к врачу

6 июля 2023 15:31
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Об этом нам рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

Клинические проявления инфаркта и инсульта у мужчин и женщин не отличаются: какие симптомы нельзя игнорировать и нужно сразу обращаться к врачу.

Об этом нам рассказал главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

У мужчин средний возраст развития инфаркта миокарда — 60-лет, у женщин — примерно на 10 лет позже;
Более 70% людей с инфарктом миокарда имеют артериальную гипертонию;
20% из них имеют ранее перенесенные инфаркты;
К сожалению, среди них около 40% курильщиков.

 При инфаркте:

Главный симптом инфаркта миокарда – это интенсивная боль. Она, как правило, локализуется в грудной клетке, обычно за грудиной, и длится не менее 10 минут.
Некоторые описывают боль словосочетанием «как плиту положили», кто-то упоминает об очень интенсивном жжении. Боль может отдавать в левое плечо или руку, в челюсть с левой стороны, в горло, иногда между лопаток.

 При инсульте:

Нарушаются речь;
движение конечностей (руки, ноги, одной половины тела);
зрение, функции глотания.

Об этих симптомах важно помнить всем людям, но в особенности тем, у кого есть атеросклероз, артериальная гипертония или ишемическая болезнь сердца.

— Помните, человек не может самостоятельно вылечить инфаркт или инсульт! Ему необходима немедленная госпитализация, потому что речь идёт о спасении жизни и минимизации негативных последствий, — предостерег главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов.

 

Фото:  ru.freepik.com

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