Хирурги больницы Пирогова разработали новый метод восстановления грудной стенки после инфекционных осложнений

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Специалисты Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова успешно внедрили новый метод лечения инфекционно-воспалительных заболеваний грудной стенки. В этом году благодаря новой методике удалось сохранить здоровье 12 пациентам с остеомиелитом грудины и ребер.



Жителя Самары Вячеслава Федосеева госпитализировали в хирургическое отделение №17 больницы им. Пирогова в экстренном порядке. После операции на сердце — аортокоронарного шунтирования — у мужчины развилось осложнение, начался воспалительный процесс. Торакальные хирурги провели несколько уникальных оперативных вмешательств. Сейчас мужчина идёт на поправку.



«По мировой статистике, такие осложнения возникают у 5-7% пациентов, перенесших обширное хирургическое вмешательство — шунтирование, замену клапанов. Это зависит от соматического состояния человека, сопутствующих заболеваний, — пояснил заведующий хирургическим отделением №17 Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова Сергей Родин. — К нам поступают пациенты с различной гнойной патологией — это осложнения сахарного диабета, гангрены, флегмоны, остеомиелиты различной локализации, включая поражения позвоночника. Мы берем их на долечивание: проводим реконструктивные пластические операции, помогаем им вернуться к полноценной жизни».



В оказании помощи пациентам с подобными заболеваниями участвует высокопрофессиональная команда специалистов — хирурги, анестезиологи-реаниматологи, кардиологи, клинические фармакологи, физиотерапевты и медицинские сестры. В Самарской больнице им. Н.И. Пирогова созданы современные возможности для применения новейших медицинских технологий — от метода очищения ран до выполнения сложных реконструктивно-восстановительных операций на грудной стенке.



Как рассказывают специалисты, лечение проводится в два этапа. В начале выполняется очищение раны, удаление микробной флоры. Для этого применяются вакуум-ассоциированные повязки, которые позволяют в более короткие сроки подготовить рану ко второму этапу — устранению дефекта грудной стенки. В качестве пластического материала используются собственные ткани пациента, в частности различные варианты мышечных лоскутов на питающих сосудах.



«Я попал в отделение в тяжелейшем состоянии. Доктора применили все усилия, чтобы спасти меня, — рассказал один из пациентов — Автандил Липартелиани. — Я очень благодарен всем специалистам, которые переживали и боролись за мою жизнь».



Мужчина поступил в учреждение с инфекцией костной ткани грудной стенки, развившейся на фоне сахарного диабета.



«Между ключицей и грудиной пациента образовался гнойный артрит. Мы провели три вмешательства: на первом этапе вскрыли очаг воспаления, очистили источник инфекции, затем убрали инфицированные ткани,в ходе пластической — третьей по счету — операции устранили дефект, — пояснил заместитель главного врача по хирургии городской больницы №1 им. Н.И. Пирогова, врач-торакальный хирург Михаил Медведчиков-Ардия. — Такие операции мы начали выполнять в этом году. Разработанные нами способы пластики грудной стенки хорошо переносятся пациентами. Результаты обнадеживают: пациенты быстро восстанавливаются и выписываются в хорошем состоянии».



Хирургическое отделение №17, основанное в 1938 году, является одним из старейших подразделений Самарской городской клинической больницы №1 имени Н.И. Пирогова. Специалисты выполняют широкий спектр оперативных вмешательств пациентам с гнойно-воспалительными заболеваниями любой локализации, хроническими кистами крестцово-копчиковой области, доброкачественными новообразованиями кожи и подкожной клетчатки, различными дефектами мягких тканей. В отделении применяются новейшие методики, включая лечение ран отрицательным давлением.





Фото: минздрав СО