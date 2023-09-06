«Губительно воздействует на стенку сосудов»: врач-кардиолог – о грозных последствиях употребления алкоголя

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При употреблении алкоголя в разы повышается вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний. О рисках напоминает главный внештатный специалист-кардиолог министерства здравоохранения Самарской области по г.о. Тольятти, заведующий кардиологическим отделением №1, врач-кардиолог Тольяттинской городской клинической больницы №5 Анастасия Александрова.

Атеросклероз.

Алкоголь в тандеме с другими факторами риска, – например, курением и неправильным питанием с избытком животных жиров — губительно воздействует на стенку сосудов. В результате развивается атеросклероз.

Атеросклероз крайне опасен. Это причина острых сердечно-сосудистых заболеваний с летальным исходом.

Кроме того, этанол увеличивает свертываемость крови, что повышает вероятность тромбообразования.

Нарушение сердечного ритма.

Это самое частое последствие употребления алкоголя. У людей, употребляющих спиртные напитки, в 2 раза возрастает риск развития мерцательной аритмии.

Нарушение сердечного ритма может привести к сосудистой катастрофе — инсульту.

«Алкогольное сердце», или алкогольная кардиомиопатия.

Этот заболевание миокарда, выражающееся в увеличении и структурном нарушении сердечной мышцы на фоне употребления алкоголя.

Прогрессирующая сердечная недостаточность с нарастающей одышкой, тахикардией, отеками, увеличенной печенью, нарушением ритма и большими размерами сердца — типичные симптомы для людей, употребляющих спиртные напитки.

«Все эти нарушения в работе сердечно-сосудистой системы могут развиться не только у людей, страдающих алкоголизмом, но и у тех, кто лишь время от времени употребляет спиртные напитки. Поэтому еще раз подчеркну: безопасных доз алкоголя не существует!», — подчеркивает Анастасия Александрова.

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