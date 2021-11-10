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Главврачу Сызранской больницы пригрозили увольнением после проверки Минздрава

10 ноября 2021 09:37
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Главврачу Сызранской больницы пригрозили увольнением после проверки Минздрава

В ближайшее время в одной из больниц Самарской области могут произойти кадровые перестановки. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время прямого эфира на канале «Россия 24».

— Во время визита заместителя министра здравоохранения России в губернию мы посетили Сызрань. Здесь ситуация с COVID отмечалась как сложная. И у нас были серьезные замечания по оказанию первичной помощи как раз в сызранской поликлинике. Есть несостыковки в маршрутизации пациентов, разделении потоков, не было шлюзов безопасности. В медучреждении уже началась проверка. И с большой долей вероятности по ее итогам будем принимать кадровые решения, — пояснил Дмитрий Азаров.

Комиссия федерального Минздрава во главе с заминистра Олегом Гридневым проверила медучреждения Самарской области в начале ноября. Сызранскую городскую поликлинику специалисты посетили 3 ноября. В то время на лечении здесь находилось около 200 пациентов с подтвержденным диагнозом «новая коронавирусная инфекция».

Также чиновники побывали в Сызранской городской больнице № 2. Комиссия осмотрела новый инфекционный корпус, который планируют достроить в декабре 2021 года. Предполагается, что в этом здании смогут принять 100 пациентов. Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, работы по внутренним инженерным сетям, наружным сетям и благоустройству территории, пишет 63.ру.

Между тем ситуация с распространением COVID-19 в регионе остается напряженной. Уже несколько дней в Самарская области выявляют больше всего случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди всех субъектов России. Исключение составляют только столичные регионы.

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