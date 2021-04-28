Главврач скорой помощи перечислил симптомы для вызова скорой

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Главврач скорой помощи рассказал, при каких симптомах нужно незамедлительно вызывать доктора.

Среди них – боль в грудной клетке, выраженные боли в животе, внезапное появление потливости, головокружения, перекос уголка рта, смазанная речь. Об этом сообщил в интервью РИА Новости главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи столичного депздрава Николай Плавунов.

Он также призвал не заниматься самолечением, но знать принципы первой помощи.

Сегодня отмечается День работника скорой медицинской помощи. Этот праздник был утверждён в прошлом году во время начала пандемии.