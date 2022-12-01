Главный терапевт СО: физическая активность необходима людям с ограниченными возможностями здоровья 

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Инвалидность возникает чаще всего в силу тех или иных заболеваний и травматических повреждений. В лечении такого рода заболеваний и их последствий важное место занимает физическая реабилитация.

Как отмечают специалисты, людям с инвалидностью требуется особенно пристальное внимание уделять режиму физической активности. Это не только помогает поддерживать себя в необходимой физической форме, но и способствует социализации в обществе.

«Адаптивная физическая культура и спорт постепенно занимают все большее значение в профилактике хронических неинфекционных заболеваний у людей с ограниченными возможностями здоровья.

Потенциально они позволяют восстановить нарушенные физиологические функции, развить максимально возможную компенсацию и замещение утраченного. Для этого можно использовать различные методы физической культуры, спортивной подготовки, массажа, физиотерапии и природных факторов», — пояснил главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по терапии, заведующий кафедрой факультетской терапии СамГМУ, доктор медицинских наук Олег Фатенков.

Физическая культура позволяет развивать двигательный аппарат, повышать работоспособность, удовлетворять потребность в общении, восстанавливать психологический статус, обеспечивает самореализацию при занятиях спортом.

«Не нужно забывать о закаливании организма, укреплении гигиенических навыков и способностей вести активный образ жизни. Физическая активность позволяет людям с ограниченными возможностями устранить или ослабить нервно-эмоциональные перегрузки, гипокинезию и избыточное нерациональное питание», — подчеркнул Олег Фатенков.

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