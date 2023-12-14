Главный сердечно-сосудистый хирург региона назвал 10 правил жизни для пациентов после операции на сердце

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Дмитрий Кузнецов:



"Всем пациентам, перенесшим оперативное вмешательство на сердце, важно придерживаться следующих правил:



Следуйте всем рекомендациям врача.

После операции на сердце ваш кардиолог предоставит вам список рекомендаций по уходу за собой. Важно следовать им точно, чтобы обеспечить своему сердцу наиболее благоприятный режим работы для восстановления.

Поддерживайте здоровый образ жизни.

Включая правильное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения и алкоголя.

Принимайте лекарства по назначению.

Ваш кардиолог назначит вам определенные лекарства для оптимального функционирования сердечно – сосудистой системы. Принимайте их регулярно и строго в соответствии с указаниями врача.

Будьте внимательны к своему состоянию.

Следите за любыми изменениями в вашем самочувствии. Если у вас возникнут такие симптомы, как боль в груди или в области послеоперационных швов, одышка, необычная слабость, изменения послеоперационного рубца (покраснение, припухлость, появление разного вида отделяемого) немедленно сообщайте об этом своему кардиологу.

Регулярно посещайте кардиолога.

Визиты к врачу помогут отслеживать состояние сердца и предотвращать возможные осложнения. Следуйте рекомендациям врача относительно частоты и регулярности посещений.

Управляйте стрессом.

Он может негативно сказываться на здоровье сердца. Используйте методы управления стрессом такие, как медитация, йога или глубокое дыхание.

Поддерживайте здоровый вес. Это поможет снизить нагрузку на сердце и улучшить его функцию. Следуйте рекомендациям врача относительно оптимального веса и рационального питания.

Избегайте избыточной физической активности.

Следуйте рекомендациям врача относительно уровня физической активности, который подходит именно вам.

Избегайте воздействия холода и жары.

После операции сердечно – сосудистая система более чувствительно к экстремальным температурам. Постарайтесь избегать длительного пребывания в холоде или жаре.

Поддерживайте позитивное мышление и настрой.

Это способствует восстановлению после операции. Обращайтесь за поддержкой к семье, друзьям и профессионалам, если вам нужна помощь в справлении с эмоциональными трудностями.