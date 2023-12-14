Я нашел ошибку
Главные новости:
«Кружева жизни» - так ласково называют маскировочные сети неравнодушные люди, которые собираются в Самаре в мастерских волонтерского сообщества «Самара для фронта».
"Кружева жизни" от самарского Росреестра
Горевший дом Челышева в Самаре закончат восстанавливать осенью 2024 года
Горевший дом Челышева в Самаре закончат восстанавливать осенью 2024 года
Первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Самарской области
Первый этап Кубка России по синхронному катанию на коньках пройдет в Самарской области
В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки
В одной из школ Тольятти учитель ударил ученика из-за драки
В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг
В Самаре снесут недостроенный подземный паркинг
В Самаре состоится презентация документального фильма «Гейдаре Алиев. В России часть моей души»
ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу
ОДК-Кузнецов пригласил студентов Самарского Политеха на работу
Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет
Путин: никакой необходимости во второй волне мобилизации нет
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 89.89
-0.33
EUR 96.95
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарские транспортные полицейские и общественники встретились с учащимися транспортного колледжа
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
В Самаре этой зимой будут работать 128 катков
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный сердечно-сосудистый хирург региона назвал 10 правил жизни для пациентов после операции на сердце

14 декабря 2023 11:55
181
Главный сердечно-сосудистый хирург региона назвал 10 правил жизни для пациентов после операции на сердце

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по сердечно-сосудистой хирургии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова Дмитрий Кузнецов:

"Всем пациентам, перенесшим оперативное вмешательство на сердце, важно придерживаться следующих правил:

♥ Следуйте всем рекомендациям врача.
После операции на сердце ваш кардиолог предоставит вам список рекомендаций по уходу за собой. Важно следовать им точно, чтобы обеспечить своему сердцу наиболее благоприятный режим работы для восстановления.
♥Поддерживайте здоровый образ жизни.
Включая правильное питание, умеренную физическую активность, отказ от курения и алкоголя.
♥ Принимайте лекарства по назначению.
Ваш кардиолог назначит вам определенные лекарства для оптимального функционирования сердечно – сосудистой системы. Принимайте их регулярно и строго в соответствии с указаниями врача.
♥Будьте внимательны к своему состоянию.
Следите за любыми изменениями в вашем самочувствии. Если у вас возникнут такие симптомы, как боль в груди или в области послеоперационных швов, одышка, необычная слабость, изменения послеоперационного рубца (покраснение, припухлость, появление разного вида отделяемого) немедленно сообщайте об этом своему кардиологу.
♥Регулярно посещайте кардиолога.
Визиты к врачу помогут отслеживать состояние сердца и предотвращать возможные осложнения. Следуйте рекомендациям врача относительно частоты и регулярности посещений.
♥ Управляйте стрессом.
Он может негативно сказываться на здоровье сердца. Используйте методы управления стрессом такие, как медитация, йога или глубокое дыхание.
♥Поддерживайте здоровый вес. Это поможет снизить нагрузку на сердце и улучшить его функцию. Следуйте рекомендациям врача относительно оптимального веса и рационального питания.
♥ Избегайте избыточной физической активности.
Следуйте рекомендациям врача относительно уровня физической активности, который подходит именно вам.
♥Избегайте воздействия холода и жары.
После операции сердечно – сосудистая система более чувствительно к экстремальным температурам. Постарайтесь избегать длительного пребывания в холоде или жаре.
♥Поддерживайте позитивное мышление и настрой.
Это способствует восстановлению после операции. Обращайтесь за поддержкой к семье, друзьям и профессионалам, если вам нужна помощь в справлении с эмоциональными трудностями.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Главный сердечно-сосудистый хирург региона назвал 10 правил жизни для пациентов после операции на сердце
14 декабря 2023  11:55
Главный сердечно-сосудистый хирург региона назвал 10 правил жизни для пациентов после операции на сердце
181
 Более 800 жителей Елховского района будут наблюдаться в новых условиях.
13 декабря 2023  19:35
В селе Красные Дома Елховского района готовят к открытию новый ФАП
369
По словам врача, крахмалистые продукты (к ним относится картофель) разделяют на содержащие медленные и быстрые углеводы.
13 декабря 2023  15:59
Диетолог: о негативных свойствах картофеля
631
Врио заместителя министра – руководитель департамента правового и кадрового обеспечения Денис Бутолин посетил с рабочим визитом Жигулевскую больницу.
13 декабря 2023  15:26
Минздрав региона продолжает контрольные выезды в лечебные учреждения 
455
На выставке «Россия» ведущие врачи Самарского региона выступили с лекциями
13 декабря 2023  14:02
На выставке «Россия» ведущие врачи Самарского региона выступили с лекциями
525
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 64%
13 декабря 2023  13:03
В Самарской области эпидпорог по ОРВИ превышен на 64%
478
Сейчас по направлению онкодиспансера проходят подготовку 14 будущих врачей-онкологов.
12 декабря 2023  17:28
За последние 2 года в областной онкодиспансер трудоустроились 24 выпускника медицинских вузов
546
В медицинских учреждениях Самарской области продолжается вакцинация от гриппа и новой коронавирусной инфекции.
12 декабря 2023  14:59
Армен Бенян:  противоэпидемические меры помогут снизить риски распространения вирусных инфекций 
570
У детей младшего возраста грипп может протекать с осложнениями - такими, как отит, который может вызвать ухудшение слуха.
11 декабря 2023  19:19
Главный педиатр Тольятти: как уберечь детей от вирусных инфекций
635
Избавиться от зависимости и снизить ее последствия для здоровья помогут собственное волевое решение и при необходимости - поддержка специалистов.
9 декабря 2023  14:59
Самарский врач-психиатр-нарколог: как избавиться от никотиновой зависимости
855
Весь список
В центре внимания
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
14 декабря 2023  13:31
Завтра на площади Славы в Самаре начинает работу ледовый каток
84
ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
14 декабря 2023  09:19
Ремесленники Самарской области могут запустить онлайн-магазин на «Ярмарке Мастеров»
172
СНТ Красноглинского района Самары подключают к электричеству.
13 декабря 2023  14:35
Дмитрий Азаров поручил до конца года обеспечить резервные подключения электроэнергии к СНТ в Самаре
464
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
13 декабря 2023  13:21
Представленные на выставке «Россия» достижения вызывают гордость у 97% посетителей
485
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
13 декабря 2023  12:57
Скоро в Самаре появится еще одна остановка
507
Весь список