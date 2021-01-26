Главный санитарный врач региона считает серьезным риском незаконные шествия

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Руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Светлана Архипова уверена, что массовые шествия, прошедшие в минувшие выходные, создают риски осложнения ситуации по коронавирусу для региона. Об этом главный санитарный врач рассказала на заседании оперативного Штаба по борьбе с распространением COVID-19, которое провёл губернатор Самарской области.

«Будем отслеживать ситуацию по крупнейшим городам. В целом, несоблюдение дистанцирования и масочного режима создаёт риск ухудшения эпидситуации по новой коронавирусной инфекции»,- подчеркнула она

«Понимаю, что здесь и ответственность муниципалитетов, и наших коллег из УВД по составлению протоколов, но я вас попрошу как санитарного врача также этому внимание уделять,- подчеркнул, обращаясь к Светлане Архиповой, Губернатор Дмитрий Азаров. - Эти действия могут привести к вспышке заболевания, увеличить нагрузку на систему здравоохранения, создавать угрозу жизни и здоровья людей. Думаю, что здесь действовать нам нужно сообща, решительно, защищая здоровье людей».

Напомним, что после новогодних праздников в регионе фиксировалось повышение уровня заболеваемости вирусными заболеваниями. Специалисты связывают ее с несоблюдением масочного режима и социального дистанцировался в праздники и выходные дни. Роспотребнадзор настойчиво предупреждает: массовые шествия могут нести значительно большие риски осложнения эпидемиологической ситуации, передает пресс-служба облправительства.

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