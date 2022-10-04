Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: «Забота о репродуктивном здоровье требует от нас особого внимания»

Я нашел ошибку
Главные новости:
В эту субботу, 8 октября, вы можете провести в музее весь выходной вместе с детьми.
Музей имени Алабина приглашает на мероприятия всей семьей
Дмитрий Азаров встретился с педагогами области
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
В компетенции «Электромонтажные работы» лучшим был признан Роман Кормухин.
В РКЦ «Прогресс» состоялся ежегодный конкурс профессионального мастерства среди молодых рабочих.
Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов.
В Самарской области сохранится сильный ветер
Во многом обновление стало возможным благодаря обращениям жителей Хворостянки.
В Хворостянском районе преобразился парк «Вера, Надежда, Любовь»
Учебная программа рассчитана на 256 часов и разбита на модули.
Первые 300 студентов начали обучение на “цифровой кафедре” СамГМУ
Он установлен во дворе гимназии, входящей в число опорных школ двигателестроительного предприятия.
ОДК-Кузнецов передал самарской гимназии ракетный двигатель
В перечень грантовых направлений добавлено новое тематическое направление.
Для НКО Самарской области: Фонд президентских грантов продлевает срок приема заявок на 1 конкурс 2023 года
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 57.57
2.27
EUR 54.39
1.65
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Дмитрий Азаров – учителям: «На вас колоссальная ответственность, но я знаю, что вы к этому готовы»
Самарцев и гостей города приглашают на Всемирный день животных в Самарский зоопарк
СОУНБ приглашает всех желающих принять участие во Всероссийской акции – Литературный диктант
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Октябрь 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: «Забота о репродуктивном здоровье требует от нас особого внимания»

4 октября 2022 15:46
276
Репродуктивное здоровье – залог новой жизни. Берегите его!

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Валерьевна Моисеева:

- Забота о репродуктивном здоровье требует от нас особого внимания. Сберечь его помогут поддержание здорового образа жизни, а также несколько несложных правил.

Итак, слагаемые успеха:

- профилактическая направленность действий самого человека: необходимо настроить собственное сознание на СОХРАНЕНИЕ, а не на восстановление здоровья, в том числе репродуктивного;

- здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек: переедания, несбалансированного питания, малоподвижного образа жизни, либо чрезмерных физических нагрузок, курения, употребления алкоголя;

- применение барьерной контрацепции во избежание инфекций, передающихся половым путем;

- своевременное планирование беременности: не стоит откладывать материнство и отцовство до 35-40 лет, когда вероятность наступления беременности и рождения здорового ребенка резко снижается в силу объективных причин.

Сочетание этих простых факторов – работающая система. Это доказывает возникновение самостоятельных беременностей у пар с бесплодием при нормализации веса как женщиной, так и мужчиной (рекомендуемый индекс массы тела 18,5 – 30,0 кг/м2), при отказе от курения при подготовке к беременности, при нормализации гормонального статуса партнеров, после проведенного лечения инфекций. Практически каждая пятая пара с бесплодием получает долгожданную беременность без применения вспомогательных репродуктивных технологий — изменив образ жизни.

Репродуктивное здоровье – залог новой жизни. Берегите его!

 

Фото:   минздрав СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
В этом году в чемпионате приняли участие 2448 конкурсантов из 84 регионов Российской Федерации.
4 октября 2022  19:41
 Студентка Тольяттинского медицинского колледжа заняла второе место в национальном чемпионате «Абилимпикс»
13
Репродуктивное здоровье – залог новой жизни. Берегите его!
4 октября 2022  15:46
Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: «Забота о репродуктивном здоровье требует от нас особого внимания»
276
В Похвистнево возводится новый корпус центральной больницы города и района
4 октября 2022  10:15
В Похвистнево возводится новый корпус центральной больницы города и района
224
В Самаре за сутки заболели 424 человека.
3 октября 2022  18:31
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
462
Из других регионов России приехали - заведующий фельдшерско-акушерским пунктом, врач-терапевт и врач-педиатр.
3 октября 2022  17:49
Коллектив Кинель-Черкасской ЦРБ пополнили участники программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер»
450
На сегодняшний день установлены каркас и кровля здания, выполнен монтаж дверей и окон.
3 октября 2022  14:29
 В Похвистнево продолжается строительство нового клинико-диагностического отделения центральной больницы
529
Главный врач Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики рассказал о пользе оздоровительной ходьбы.
1 октября 2022  16:24
Александр Муравец: сегодня отмечается Международный день ходьбы
858
Основная цель, задача всей нашей системы – это повышение продолжительности жизни.
1 октября 2022  15:47
Армен Бенян поздравил жителей губернии с Днем пожилого человека
864
Первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко призвал жителей региона к соблюдению мер профилактики.
30 сентября 2022  15:45
Сергей Вдовенко привился от COVID-19 и гриппа
838
В Самаре за сутки заболели 587 человек.
30 сентября 2022  14:44
Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
859
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
11978
Весь список
В центре внимания
Директор школы рассказал, что в ходе строительства подрядчики согласовывали вопросы перепланировки, отделки, цветового оформления, выбор оборудования.
4 октября 2022  16:08
Губернатор Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства школы на 1600 мест в Тольятти
161
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
4 октября 2022  12:36
Жилищный фонд Самары с теплом уже на 89%
224
Карта жителя Самарской области – победитель народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
4 октября 2022  12:01
Карта жителя Самарской области – победитель народного голосования десятого Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»
431
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 90-летия образования гражданской обороны России
4 октября 2022  10:19
Дмитрий Азаров обратился к землякам по случаю 90-летия образования гражданской обороны России
239
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
3 октября 2022  14:49
Игорь Иванов вступил в должность главы ГУ МВД России по Самарской области
512
Весь список