Главный репродуктолог ПФО Ирина Моисеева: «Забота о репродуктивном здоровье требует от нас особого внимания»

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Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью министерства здравоохранения Самарской области и Приволжского федерального округа, заведующая отделением вспомогательных репродуктивных технологий Самарского областного медицинского центра «Династия», кандидат медицинских наук Ирина Валерьевна Моисеева:

- Забота о репродуктивном здоровье требует от нас особого внимания. Сберечь его помогут поддержание здорового образа жизни, а также несколько несложных правил.

Итак, слагаемые успеха:

- профилактическая направленность действий самого человека: необходимо настроить собственное сознание на СОХРАНЕНИЕ, а не на восстановление здоровья, в том числе репродуктивного;

- здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек: переедания, несбалансированного питания, малоподвижного образа жизни, либо чрезмерных физических нагрузок, курения, употребления алкоголя;

- применение барьерной контрацепции во избежание инфекций, передающихся половым путем;

- своевременное планирование беременности: не стоит откладывать материнство и отцовство до 35-40 лет, когда вероятность наступления беременности и рождения здорового ребенка резко снижается в силу объективных причин.

Сочетание этих простых факторов – работающая система. Это доказывает возникновение самостоятельных беременностей у пар с бесплодием при нормализации веса как женщиной, так и мужчиной (рекомендуемый индекс массы тела 18,5 – 30,0 кг/м2), при отказе от курения при подготовке к беременности, при нормализации гормонального статуса партнеров, после проведенного лечения инфекций. Практически каждая пятая пара с бесплодием получает долгожданную беременность без применения вспомогательных репродуктивных технологий — изменив образ жизни.

Репродуктивное здоровье – залог новой жизни. Берегите его!

Фото: минздрав СО