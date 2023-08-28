Главный педиатр региона напомнила о важности регулярных профосмотров детей и подростков

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В этом году более 350 000 детей и подростков прошли профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию. По итогам обследований у юных жителей своевременно выявлены заболевания эндокринной, костно-мышечной систем, органов пищеварения. Всем пациентам назначено необходимое лечение.



О роли профилактической медицины в сохранении здоровья детей рассказывает главный внештатный педиатр министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой факультетской педиатрии СамГМУ, доктор медицинских наук Галина Порецкова:



«Цель проведения профилактических осмотров и диспансеризации детей — своевременное выявление заболеваний и факторов риска их развития, определение групп здоровья и выработка рекомендаций для детей и родителей.



Они проводятся регулярно в определённые возрастные периоды ребёнка — с самого рождения и до достижения 18 лет.



Обследования и консультации, которые включены в профилактические осмотры детей и подростков, позволяют:

своевременно выявлять различные наследственные и генетические заболевания в периоде новорождённости — за счёт проведения расширенного скрининга новорождённых детей,

врождённые аномалии развития — ультразвуковое исследование различных органов, скрининг уровня слуха в первые месяцы жизни,

функциональные отклонения и хронические заболевания.



Существенно сокращаются сроки постановки диагноза, а значит ребенок своевременно получает эффективное лечение.



Перечень узких специалистов, объём анализов и других исследований, входящих в профилактический осмотр, зависит от возраста ребёнка:

расширенный осмотр специалистов и больший объём исследований проводится в возрасте 3 года. Это важно при подготовке ребёнка к поступлению в детский сад.

перед началом школьного обучения в 6 лет также проводится расширенный профилактический осмотр.

проводится более углублённый осмотр ребёнка в подростковом и юношеском возрасте 10, 14, 15-17 лет в образовательных организациях.



В результате проведения профилактического осмотра также определяется принадлежность ребёнка к определённой группе здоровья и медицинской физкультурной группе. Это необходимо для занятий физической культурой, спортом и сдачи норм ГТО.



Мой совет родителям: прививайте детям приверженность к заботе о своем здоровье – принципам здорового образа жизни и регулярному прохождению профилактических осмотров, начиная с рождения. И обязательно будьте для них примером в вопросе формирования здоровых привычек».

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