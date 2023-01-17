главный кардиолог региона рассказал все о холестерине и чем опасно повышение его уровня

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Что такое холестерин? Для чего он нужен? Чем опасен так называемый «плохой холестерин»? Рассказывает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Дупляков.

Сам по себе холестерин важен для нас. Он выполняет значимые функции в организме: помогает в формировании тканей и гормонов, защищает нервы и способствует пищеварению. Более того, холестерин участвует в формировании структуры каждой клетки в нашем теле. Иными словами, в определенном количестве он абсолютно необходим для выживания. Около 80% холестерина мы производим сами, а 20% получаем с пищей. Он не растворяется в крови, а перемещается по крови «носителями» — липопротеинами.

Существует два вида липопротеинов:

липопротеины низкой плотности, известные как «плохой холестерин»;

липопротеины высокой плотности, известные как «хороший холестерин».

Липопротеины низкой плотности, или «плохой холестерин», способствуют образованию холестериновых бляшек, которые закупоривают артерии и делают их менее гибкими. Липопротеины высокой плотности помогают переместить липопротеины низкой плотности из артерий в печень, где они расщепляются и выводятся из организма.

Пособниками плохого холестерина является элементарно неправильное питание, курение, злоупотребление алкоголем, стрессы, сидячий образ жизни. Холестерин прямо или косвенно ответственен за каждую вторую смерть.

Какими же должны быть показатели липидного профиля здорового человека?

В норме общий холестерин не должен превышать 5 ммоль/л. Его «плохая» часть (липопротеины низкой плотности) должна быть менее 3 ммоль/л, и даже 2,5 ммоль, а «хорошая» часть (липопротеины высокой плотности) должна составлять более 1 ммоль/л. Если результаты превышают нормативные значения, рекомендуется обратиться к врачу. А если у Вас есть любое! заболевание сердечно-сосудистой системы, то уровень «плохого» холестерина мы снижаем лекарственными препаратами (чаще всего статинами) даже ниже 1 ммоль/л. Здесь уже работает правило — чем меньше, тем лучше!

Чтобы предотвратить риск, связанный с высоким уровнем холестерина, чаще всего рекомендуют внести изменения в свое питание. Стоит увеличить потребление продуктов, снижающих уровень холестерина, таких как овощи, рыба, овсянка, грецкие орехи, миндаль, оливковое масло и даже темный шоколад.

Также важно заниматься физической активностью минимум 30 минут в день.

А для выведения из организма излишков холестерина существуют специальные лекарства – статины, правильно подобрать которые и выбрать нужную дозировку вам поможет только ваш лечащий врач.