Главный кардиолог региона: «Питание играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов»

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Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по кардиологии, заместитель главного врача Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В П.Полякова Дмитрий Дупляков:

"У молодых, как и людей зрелого возраста, есть риск "засорения" сосудов, а именно образования в них атеросклеротических бляшек. На это влияет неправильный образ жизни, включая недостаток физической активности, некачественное питание, курение, избыточный вес и стресс.

Питание играет важную роль в профилактике заболеваний сердца и сосудов. Некоторые продукты могут способствовать накоплению холестерина и образованию бляшек на стенках сосудов. Это увеличивает риск развития атеросклероза.

Для профилактики заболеваний сердца и сосудов необходимо:

Питаться разнообразно, включая в рацион овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, рыбу, орехи и семена.

Ограничить потребление насыщенных жиров, трансжиров и холестерина.

Избегать избыточного потребления соли и сахара.

Поддерживать здоровый вес и контролировать давление.

Вести активный образ жизни, заниматься физическими упражнениями.

Оставаться вдали от курения и отказаться от употребления алкоголя.

Проходить регулярные медицинские осмотры и контролировать показатели здоровья.

Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний у молодых людей".

Фото: минздрав СО