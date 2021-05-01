Главный инфекционист региона подробно ответит на  вопросы о вакцинации от коронавируса

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Жители Самарской области ежедневно задают в социальных сетях вопросы о вакцинации от коронавируса. «Можно ли делать прививку, если есть антитела?», «Можно ли вакцинироваться людям 60+?», «Как подготовиться к прививке?»



Все обращения фиксируются системой «Инцидент Менеджмент», и после обработки специалисты ЦУР направляют их в профильные органы.



#ЦУР63 обратился в Минздрав за ответами на вопросы по вакцинации от COVID-19. В рубрике #ЦУР63ВопросыВакцинации главный инфекционист региона Елена Стребкова подробно ответит на все сообщения, собранные #ЦУР63.



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