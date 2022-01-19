Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным источника, уголовное дело в отношении замглавы Минтранса не связано с работой в ведомстве. 
Заместитель главы Минтранса Владимир Токарев задержан по делу о коррупции
Заболевшему необходимы жаропонижающие, противовирусные препараты и обильное питье.
Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении при первых признаках "омикрона"
Гаспар Ульель умер после падения на горнолыжном курорте.
Звезда "Ганнибала" французский актер Гаспар Ульель умер в 37 лет
Дмитрий Азаров дал ряд поручений по дальнейшей проработке транспортной схемы Самарско-Тольяттинской агломерации.
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию маршрутной сети Самарско-Тольяттинской агломерации
Объем рынка криптовалют в России оценивается примерно в $650 млн в месяц.
ЦБ впервые потребовал от банков данные переводов с карт граждан в криптообменники
Ношение масок в местах массового скопления людей станет рекомендательным, обязательное предъявление COVID-паспортов отменят.
Со следующей недели в Великобритании отменят COVID-паспорта и масочный режим
Согласно медицинскому освидетельствованию Волочкова была в состоянии алкогольного опьянения.
Не хотела надевать маску: Волочковой грозит арест до 15 суток за дебош в самолете в Шереметьево
Вещи он планировал доставить на территорию колонии с помощью квадрокоптера.
Сотрудники ИК-3 задержали мужчину, пытавшегося перебросить в колонию запрещенные предметы
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.87
0.54
EUR 87.13
0.11
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре пройдет очный этап Национального конкурса «Краса студенчества России»
Самарский политех организовал выставку «Самарский модерн»
ГИБДД СО: итоги рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении при первых признаках "омикрона"

19 января 2022 19:28
99
Заболевшему необходимы жаропонижающие, противовирусные препараты и обильное питье.

Обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках "омикрона". Об этом ТАСС сообщила в среду главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.

"В связи с ростом числа случаев заболевших уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом. Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)", - сказала Сметанина.

По ее словам, если температура более 38 держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу. Самостоятельная симптоматическая терапия направлена на облегчение состояния больного. Для снижения неприятных ощущений при першении в горле рекомендуются средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина.

Как отметила специалист, для устранения заложенности носа - сосудосуживающие капли, полезно промывание носа растворами на основании морской воды. Все эти препараты являются безрецептурными и часто используются всеми при сезонных простудах и ОРВИ. Учитывая, что клиническая картина коронавируса, вызванного штаммом "омикрон", схожа проявлением с ОРВИ, в дополнение к симптоматической терапии может использоваться и противовирусное лечение. Это препараты интерферон-альфа в виде капель, спреев (гриппферон, генферон лайт и другие), которые помогут снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни.

"Механизм действия основан на предотвращении репликации или, иными словами, размножения вирусов, попадающих в организм через дыхательные пути. Другая группа - это противовирусные средства с широким спектром активности, например, умифеновир (арбидол). Он препятствует взаимодействию вируса с клетками организма. Или препарат риамиловир (триазавирин), который обладает противовирусным действием", - пояснила Сметанина.

Мифы о лечении

По словам главного инфекциониста Москвы, одним из самых популярных заблуждений во время распространения коронавируса является бесконтрольное употребление антибиотиков. Многие ошибочно полагают, что их применение показано при вирусном заболевании.

Сметанина уточнила, что принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая ошибка. Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме того, они неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору. Антибиотики назначает только врач и только в случае развития осложнений, вызванных бактериальной инфекцией. Принимать такие препараты самостоятельно - опасно и бесполезно.

"Поэтому я настоятельно всем рекомендую отказаться от самолечения антибиотиками. Во всем мире эти препараты являются строго рецептурными, и не зря", - поделилась эксперт.

Важно соблюдать и простые гигиенические меры. При первых признаках ОРВИ необходимо оставаться дома и не создавать угрозу заражения других людей. Заболевшего лучше изолировать в отдельную комнату, сделав все возможное, чтобы ограничить контакты и в кругу семьи. Для этого надо выделить индивидуальные средства личной гигиены и бытовые предметы, полотенце, посуду, белье.

 

Фото:   pixabay

Теги: Коронавирус

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Ношение масок в местах массового скопления людей станет рекомендательным, обязательное предъявление COVID-паспортов отменят.
19 января 2022, 17:58
Со следующей недели в Великобритании отменят COVID-паспорта и масочный режим
Ношение масок в местах массового скопления людей станет рекомендательным, обязательное предъявление COVID-паспортов отменят. В мире
140
В Самаре за сутки заболели 168 человек.
19 января 2022, 16:15
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре за сутки заболели 168 человек. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
261
Жители могут получить консультацию, не выходя из дома, а также вызвать врача.
19 января 2022, 14:08
В Самарской области работает единый контакт-центр: есть вопросы по COVID-19? Звони 122
Жители могут получить консультацию, не выходя из дома, а также вызвать врача. Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
259
Здравоохранение
Заболевшему необходимы жаропонижающие, противовирусные препараты и обильное питье.
19 января 2022  19:28
Главный инфекционист Москвы рассказала о лечении при первых признаках "омикрона"
99
Желающие могут стать волонтером медицинских организаций Самарской области
19 января 2022  13:30
Желающие могут стать волонтером медицинских организаций Самарской области
267
Главный внештатный специалист кардиолог Самары Мария Скуратова рассказала о том, как крещенские купания могут повлиять на здоровье. 
18 января 2022  16:15
Мария Скуратова: «Купание в проруби может привести к тяжелым последствиям для здоровья» 
531
Терапевт дал советы по питанию для укрепления иммунитета
18 января 2022  11:51
Терапевт дал советы по питанию для укрепления иммунитета
464
Гериатры призывают не нырять в прорубь без подготовки
18 января 2022  09:47
Гериатры призывают не нырять в прорубь без подготовки
456
Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
17 января 2022  22:45
Минздрав утвердил перечень противопоказаний к проведению вакцинации от COVID-19
763
Размер единовременных выплат для специалистов, трудоустроившихся по наиболее востребованным специальностям в год окончания учебного учреждения, был увеличен до 200 тысяч рублей.
17 января 2022  22:08
Врачи Сергиевской больницы получили повышенные единовременные выплаты
708
Сейчас в связи с эпидемиологической ситуацией и возможностью распространения штамма «омикрон» возникает и дополнительный серьезный риск.
17 января 2022  19:08
Александр Муравец предупреждает - зимние купания могут быть опасны для здоровья
605
Главный врач Самарской станции скорой медицинской помощи Вячеслав Малахов отметил ценность и своевременность получения новых автомобилей.
17 января 2022  15:22
Дмитрий Азаров передал 30 новых машин медицинским бригадам помощи больным COVID-19
692
При регулярном недосыпе снижается иммунитет, в организме накапливаются гормоны стресса, ухудшается общее состояние организма.
17 января 2022  14:28
Диетолог перечислила вызывающие бессонницу продукты
616
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
3609
Весь список
В центре внимания
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
19 января 2022  13:35
В Самарской области впервые выявлен штамм «омикрон»
333
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
19 января 2022  12:12
«Серебряный Лучник – Самара»: оценка проектов завершена
273
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
19 января 2022  11:49
На участке ул. Демократической в самаре введено ограничение скоростного режима 50 км/ч
298
В Самарской области изменили COVID-правила
18 января 2022  13:56
В Самарской области изменили COVID-правила
947
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
18 января 2022  11:13
Самарская область признана одной из лучших по реализации нацпроекта «Производительность труда»
651
Весь список