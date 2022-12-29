Главный гастроэнтеролог региона: «Чувство меры – главный помощник за праздничным столом»

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Как отмечают специалисты, после новогодних праздников увеличивается число госпитализаций с обострением гастроэнтерологических проблем. Все это происходит по причине переедания калорийными блюдами или злоупотребления алкоголем.



«Чувство меры — главный помощник за праздничным столом, — напомнила главный внештатный гастроэнтеролог министерства здравоохранения Самарской области, заведующая гастроэнтерологическим отделением Самарской областной клинической больницы им. В.Д.Середавина Татьяна Колесова. — Опасно злоупотребление алкоголем, поскольку он, действуя на все органы и системы, приводит к выраженным метаболическим и органным нарушениям. Переработка алкоголя происходит в печени, и, если этот орган когда-либо подвергался воздействию лекарств, вирусов, бактерий — органические изменения в печени наступают очень быстро».



Во избежание праздничной «нагрузки» на организм врач советует:

- уменьшить калорийность блюд при планировании стола;

- заменить торты и конфеты на фрукты

- отдавать предпочтение белкам и клетчатке: нежирное мясо, рыба, больше овощей и зелени;

- питаться порционно, отказаться от быстрого приема пищи, ведь чтобы почувствовать ощущение сытости, должно пройти порядка 20 минут;

- чередовать застолье с двигательной активностью;

- уделять время прогулкам на свежем воздухе.



«Для восстановления печени после праздника необходимо устроить разгрузочные дни, в течение которых употреблять овощи, отварное нежирное мясо и зелень. Людям, страдающими хроническими заболеваниями ЖКТ, не стоит забывать о прописанной диете. Никому не полезно наедаться до ощущения тяжести и недомогания. Пейте больше воды, питайтесь правильно, ведите активный образ жизни и будьте здоровы в наступающем году и всегда!» — отметила Татьяна Колесова.

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