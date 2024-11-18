Главный детский инфекционист региона рассказал, как защитить ребенка от грозных последствий гриппа

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Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы, Заслуженный врач России Сергей Китайчик:



"Грипп – серьезное инфекционное заболевание.



При встрече с вирусом гриппа на фоне благополучия у детей идет резкое повышение температурной реакции до высоких цифр - до 39−40 градусов и появляется сильная головная боль. Более старшие дети могут пожаловаться на сильную мышечную боль, у маленьких детей появляется гиперстезия, они плачут от боли в мышцах, в первую очередь.



С этого стартует болезнь, а затем на фоне интоксикации присоединяется сухой кашель. Из-за высокой температуры у маленьких детей могут возникнуть температурные гипертермические судороги, нарушение сознания.



Грипп — это вирус, который прокладывает дорогу для бактериальной инфекции и для других вирусов. Поэтому далее могут присоединиться так называемые коинфекции. Что в итоге приводит к тяжелому состоянию - организм ребенка атакуют на фоне уже гриппа многие другие инфекционные агенты.



Как защитить ребенка от грозных последствий гриппа?

Родителям необходимо защитить своих детей от гриппа путём вакцинопрофилактики. Прививка от гриппа проводится детям, начиная с 6 месяцев. Используются безопасные вакцины, эффективность которых мы фиксируем на протяжении многих лет. В случае заболевания наличие прививки помогает перенести вирус в более лёгкой форме, без осложнений и последствий для здоровья.



Как помочь заболевшему ребенку?

Ребенок с симптомами ОРВИ не должен посещать детский сад или школу, подвергая риску себя и других детей. Это общая культура поведения и профилактики вирусных инфекций.

Ни в коем случае не заниматься самолечением. И тем более не назначать самостоятельно маленькому ребенку лекарственные препараты, включая антибиотики. Острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами. А антибиотики — антимикробные препараты, созданные для борьбы с бактериями. Определить необходимость применения тех или иных лекарств может только специалист.

Необходимо обратиться к врачу поликлиники через организованные фильтр-боксы или в случае высокой температуры - вызвать врача на дом из своей поликлиники.

Врач-педиатр назначит лечение, будет контролировать состояние ребенка и при необходимости примет решение о госпитализации в стационар".

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