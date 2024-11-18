Главный детский инфекционист региона рассказал, как защитить ребенка от грозных последствий гриппа

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Москве прошла олимпиада среди медработников регионов РФ по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи.
Команда медработников из Самарской области прошла в финал олимпиады по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи
800 жителей сёл Ширяево и Богатырь будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
В селе Ширяево возводится новый ФАП
Продолжая череду кадровых изменений, губернатор заявил, что свой пост покидает врио министра здравоохранения Самарской области Армен Бенян.
Кадровые изменения в областном Правительстве, замена старого лифтового оборудования и дорожный ремонт: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание
Также Фабрика-кухня стала лауреатом платинового диплома международной премии «Золотой Трезини-2024» в номинации «Лучший реализованный проект реставрации», а Музей Фабрики-кухни взял золотой диплом премии в номинации «Лучший архитектурный музейный проект».
Третьяковка в Самаре получила главную награду премии «Музейный олимп» — звание Музея России 2024 года 
Основной темой семинара стало эффективное лидерство.
В «Т Плюс» прошел семинар ассоциации юристов и молодежного парламента Самарской области
В Самаре ночью -1, +1°С, днем +1, +3°С.
19 ноября в регионе небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, до +4°С
Молодёжный центр «Лесная сказка» на время смены стал «Офисным центром «Лесная сказка»», участники стали его «сотрудниками», а организаторы – «работодателями».
В заключительном выезде проекта «Амбассадоры активности» приняли участие бойцы Студенческих отрядов Самарской области
В мероприятии приняло участие более 30 компаний, активно применяющие в своей деятельности технологии сканирования и измерения.
В «Жигулёвской долине» представили технологии ручного и наземного 3D-сканирования
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 100
0.98
EUR 105.71
1.21
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре состоялись всероссийские соревнования по фехтованию на призы министра спорта России
В Самаре состоялся детский турнир по следж-хоккею
В Самаре пройдет третья лекция цикла «Женщины в киновселенной Эльдара Рязанова»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Главный детский инфекционист региона рассказал, как защитить ребенка от грозных последствий гриппа

18 ноября 2024 15:59
162
Грипп — это вирус, который прокладывает дорогу для бактериальной инфекции и для других вирусов.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей министерства здравоохранения Самарской области, главный врач Самарской областной детской инфекционной больницы, Заслуженный врач России Сергей Китайчик:

"Грипп – серьезное инфекционное заболевание.

При встрече с вирусом гриппа на фоне благополучия у детей идет резкое повышение температурной реакции до высоких цифр - до 39−40 градусов и появляется сильная головная боль. Более старшие дети могут пожаловаться на сильную мышечную боль, у маленьких детей появляется гиперстезия, они плачут от боли в мышцах, в первую очередь.

С этого стартует болезнь, а затем на фоне интоксикации присоединяется сухой кашель. Из-за высокой температуры у маленьких детей могут возникнуть температурные гипертермические судороги, нарушение сознания.

Грипп — это вирус, который прокладывает дорогу для бактериальной инфекции и для других вирусов. Поэтому далее могут присоединиться так называемые коинфекции. Что в итоге приводит к тяжелому состоянию - организм ребенка атакуют на фоне уже гриппа многие другие инфекционные агенты.

Как защитить ребенка от грозных последствий гриппа?
Родителям необходимо защитить своих детей от гриппа путём вакцинопрофилактики. Прививка от гриппа проводится детям, начиная с 6 месяцев. Используются безопасные вакцины, эффективность которых мы фиксируем на протяжении многих лет. В случае заболевания наличие прививки помогает перенести вирус в более лёгкой форме, без осложнений и последствий для здоровья.

Как помочь заболевшему ребенку?
Ребенок с симптомами ОРВИ не должен посещать детский сад или школу, подвергая риску себя и других детей. Это общая культура поведения и профилактики вирусных инфекций.
Ни в коем случае не заниматься самолечением. И тем более не назначать самостоятельно маленькому ребенку лекарственные препараты, включая антибиотики. Острые респираторные вирусные инфекции вызываются вирусами. А антибиотики — антимикробные препараты, созданные для борьбы с бактериями. Определить необходимость применения тех или иных лекарств может только специалист.
Необходимо обратиться к врачу поликлиники через организованные фильтр-боксы или в случае высокой температуры - вызвать врача на дом из своей поликлиники.
Врач-педиатр назначит лечение, будет контролировать состояние ребенка и при необходимости примет решение о госпитализации в стационар".

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
 Нормальная концентрация глюкозы - менее 6.1 ммоль/л.
16 ноября 2024, 16:39
Тольяттинский врач-эндокринолог: 10 фактов о сахарном диабете, которые должен знать каждый
 Нормальная концентрация глюкозы - менее 6.1 ммоль/л. Здравоохранение
723
Врио министра здравоохранения региона отметил профессионализм сотрудников Самарской, Тольяттинской и областной станций скорой помощи.
16 ноября 2024, 14:58
Армен Бенян вручил награды представителям отрасли
Врио министра здравоохранения региона отметил профессионализм сотрудников Самарской, Тольяттинской и областной станций скорой помощи. Здравоохранение
686
Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились порядка 60% жителей.
16 ноября 2024, 14:26
Более половины жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились порядка 60% жителей. Здравоохранение
674
Здравоохранение
В Москве прошла олимпиада среди медработников регионов РФ по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи.
18 ноября 2024  19:33
Команда медработников из Самарской области прошла в финал олимпиады по оценке умений и навыков оказания экстренной медицинской помощи
21
800 жителей сёл Ширяево и Богатырь будут получать медицинскую помощь в современных условиях.
18 ноября 2024  19:29
В селе Ширяево возводится новый ФАП
20
Грипп — это вирус, который прокладывает дорогу для бактериальной инфекции и для других вирусов.
18 ноября 2024  15:59
Главный детский инфекционист региона рассказал, как защитить ребенка от грозных последствий гриппа
162
Как подчеркнула дерматовенеролог, для очищения кожи лица стоит использовать пенки или молочко.
17 ноября 2024  15:31
Врач-дерматовенеролог рассказала о том, как позаботиться о коже зимой
494
 Нормальная концентрация глюкозы - менее 6.1 ммоль/л.
16 ноября 2024  16:39
Тольяттинский врач-эндокринолог: 10 фактов о сахарном диабете, которые должен знать каждый
724
Врио министра здравоохранения региона отметил профессионализм сотрудников Самарской, Тольяттинской и областной станций скорой помощи.
16 ноября 2024  14:58
Армен Бенян вручил награды представителям отрасли
688
Для формирования коллективного иммунитета необходимо, чтобы привились порядка 60% жителей.
16 ноября 2024  14:26
Более половины жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
675
15 ноября 2024  15:17
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского: что важно знать и соблюдать пациентам с сахарным диабетом
692
В рамках встречи глава ведомства вручил сертификаты молодым специалистам о прохождении стажировки.
15 ноября 2024  14:49
Армен Бенян поздравил студентов СамГМУ с успешным прохождением стажировки в минздраве СО
651
В Клиниках СамГМУ провели уникальную операцию по восстановлению мочевого пузыря
15 ноября 2024  11:17
В Клиниках СамГМУ провели уникальную операцию по восстановлению мочевого пузыря
542
Весь список
Современная медицина
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
5305
Весь список
В центре внимания
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
17 ноября 2024  10:57
В Самарской области установили запрет на заключение новых концессионных соглашений
649
Глава региона встретился с участниками и ветеранами СВО, волонтерами, сельхозпроизводителями и предпринимательским сообществом, посетил ряд социальных объектов.
16 ноября 2024  19:35
Новые объекты культуры и здравоохранения, ремонт дорог, развитие социальной инфраструктуры – губернатор Вячеслав Федорищев посетил Похвистнево 
825
Вячеслав Федорищев в рамках рабочей поездки в Похвистнево провел встречу с участниками региональной кадровой программы «Школа героев» и главами муниципальных образований.
16 ноября 2024  15:51
По решению Вячеслава Федорищева ветераны СВО - участники региональной программы «Школа героев» станут кураторами глав муниципалитетов и членов облправительства
2488
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
16 ноября 2024  11:42
В Самаре вернутся к теме Концепции развития исторического поселения
669
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
16 ноября 2024  11:07
Губернатор Вячеслав Федорищев передал от Самарской области в зону СВО очередную партию спецтехники
651
Весь список