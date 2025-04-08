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Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

8 апреля 2025 09:43
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Глава ВОЗ заявил о неизбежности новой пандемии

Новая пандемия рано или поздно случится, потому что она неизбежна. С таким мнением выступил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Он напомнил о пандемии COVID-19, жертвами которой стали свыше 7 миллионов человек.

"Но мы оцениваем истинное число в 20 миллионов. И в дополнение к человеческим потерям пандемия уничтожила более 10 триллионов долларов в мировой экономике", — приводит ТАСС слова главы ВОЗ.

Аданом также подчеркнул, что новая пандемия – это не "теоретический риск", а "эпидемиологическая определенность", к которой жители Земли должны быть готовы.

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