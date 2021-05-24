Глава ВОЗ: "...появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус"

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус спрогнозировал появление нового смертоносного вируса в мире. Такое заявление он сделал в понедельник на открывшейся в Женеве 74-й Всемирной ассамблее здравоохранения, передает ТАСС.

"Не в последний раз мир столкнулся с угрозой пандемии. Согласно эволюционным оценкам, появится новый вирус, который потенциально будет еще более заразным и более смертоносным, чем нынешний вирус", - сказал он.

Гендиректор напомнил, что "главным драйвером пандемии" является отсутствие международной солидарности и желания обмениваться данными, предоставлять ресурсы и технологии. По его словам, "если идти по старой дороге, то придешь к тому же результату - к миру, который не готов, не безопасен и не является справедливым". "Сохранение безопасности мира требует лидерства, а также вовлеченности всех государств-членов", - подчеркнул Гебрейесус.

Фото: EPA-EFE/LAURENT GILLIERON/ТАСС