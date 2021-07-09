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Глава Роспотребнадзора Попова сообщила, что прошла ревакцинацию от COVID-19

9 июля 2021 14:44
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Титр антител восстановился за пару недель.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что прошла ревакцинацию от коронавируса, титр антител восстановился за пару недель, передает РИА Новости.

"Я считаю, что это необходимо, и абсолютно призываю всех, кто переболел достаточно давно или привился уже достаточное количество времени назад, сегодня сделать ревакцинацию, я ее сделала. Это была третья инъекция после тех двух, которые я делала себе ранней осенью прошлого года. Да, и сегодня титр восстановился очень быстро, буквально, там, за пару недель" - рассказала Попова в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

 

Фото:  РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Теги: Попова ревакцинация

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