Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»

Российская вакцина против рака готова к применению — ее доклинические исследования доказали безопасность и высокую эффективность, рассказала «Известиям» руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"В конце лета 2025 года мы подали документы в Министерство здравоохранения с целью получить разрешение на клиническое применение данной вакцины. Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей — на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно. Вакцина готова к применению, ждем разрешения", - сообщила глава ФМБА.

Вероника Скворцова рассказала, при каких видах рака будет применяться эта вакцина:

"Планируется начать применение с колоректального рака. Параллельно у нас в продвинутой стадии вакцина еще на две локации. Это глиобластома — одна из самых злокачественных опухолей, забарьерные опухоли которой находятся за гематоэнцефалическим барьером в структуре головного мозга, а также особые виды меланомы. Не только как рак кожи, но и меланома оболочек глаза. Очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание. Поэтому эти локации будут следующими".

Фото: freepik.com