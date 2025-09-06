Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь спортсмены Самарской области готовятся к участию в чемпионате и первенстве ПФО, которые состоятся в Казани.
В Тольятти состоялись чемпионат и первенство Самарской области по гонкам дронов
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.
Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»
В Самаре пройдут чемпионат и первенство Самарской области и соревнования среди любителей по триатлону в дисциплине «дуатлон»
В Самаре пройдут чемпионат и первенство Самарской области и соревнования среди любителей по триатлону в дисциплине «дуатлон»
Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"
Приставы арестовывают имущество владельцев брендов "Кириешки" и "Яшкино"
Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка
Работодателям разрешат платить сотрудникам до 1 млн рублей за ребенка
Психолог назвала симптомы синдрома упущенного лета
Психолог назвала симптомы синдрома упущенного лета
В Милане проходит прощание с модельером Джорджо Армани
В Милане проходит прощание с модельером Джорджо Армани
В Самарской области продолжается Всероссийская акция МВД «Помоги пойти учиться»
Глава ФМБА : «Российская вакцина от рака готова к применению»

6 сентября 2025 14:28
68
Вероника Скворцова — об успехах в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Российская вакцина против рака готова к применению — ее доклинические исследования доказали безопасность и высокую эффективность, рассказала «Известиям» руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. 

"В конце лета 2025 года мы подали документы в Министерство здравоохранения с целью получить разрешение на клиническое применение данной вакцины. Исследования длились несколько лет. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования. Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей — на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно. Вакцина готова к применению, ждем разрешения", - сообщила глава ФМБА.

Вероника Скворцова рассказала, при каких видах рака будет применяться эта вакцина:

"Планируется начать применение с колоректального рака. Параллельно у нас в продвинутой стадии вакцина еще на две локации. Это глиобластома — одна из самых злокачественных опухолей, забарьерные опухоли которой находятся за гематоэнцефалическим барьером в структуре головного мозга, а также особые виды меланомы. Не только как рак кожи, но и меланома оболочек глаза. Очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание. Поэтому эти локации будут следующими".

 

Фото:  freepik.com

Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
05 сентября 2025, 20:09
В губернии дан старт прививочный кампании
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости. Здравоохранение
421
Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее.
05 сентября 2025, 18:57
Самарский врач-кардиолог: 7 правил для сохранения здоровья сердца с детства
Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее. Здравоохранение
441
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
05 сентября 2025, 17:51
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп. Здравоохранение
446
В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры
6 сентября 2025  11:38
В России заявили, что Турция утаивает реальные масштабы эпидемии холеры
255
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
6 сентября 2025  11:12
Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки чикунгунья в России
182
Специалисты рассказали, как обезопасить себя и своих близких в сезон подъема заболеваемости.
5 сентября 2025  20:09
В губернии дан старт прививочный кампании
427
Забота о здоровье сердца ребенка сегодня — это лучшая инвестиция в его счастливое и энергичное будущее.
5 сентября 2025  18:57
Самарский врач-кардиолог: 7 правил для сохранения здоровья сердца с детства
451
В ходе работ на обоих объектах выполнен капитальный ремонт внутренних помещений, инженерных сетей, а также входных групп.
5 сентября 2025  17:51
Капитально отремонтированы офисы врачей общей практики в двух селах Сергиевского района
456
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19
5 сентября 2025  11:17
Роспотребнадзор: В Самарской области выросла заболеваемость Covid-19
391
Врачи Клиник СамГМУ и Самарского кардиодиспансера спасли мужчину со сложным заболеванием сердца
5 сентября 2025  09:54
Врачи Клиник СамГМУ и Самарского кардиодиспансера спасли мужчину со сложным заболеванием сердца
391
Близорукость — главная причина плохого зрения у детей.
4 сентября 2025  21:21
Самарский врач-офтальмолог рассказала, как не допустить снижение зрения у ребенка в новом учебном году
626
Также значительно выросло число новых пациентов, которых обследовали с помощью медицинских приборов, входящих в состав портативных телемедицинских кейсов.
4 сентября 2025  19:36
В ФАПах губернии в 5 раз выросло количество измерений с помощью портативных телемедицинских кейсов
568
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
6 сентября 2025  08:04
Владимир Путин провел двустороннюю встречу с Вячеславом Федорищевым
369
В пятницу, 5 сентября, в Самарской области с рабочей поездкой находится Президент РФ Владимир Путин. В Самаре он посетил ПАО «ОДК-Кузнецов».
6 сентября 2025  01:24
В Самаре Владимир Путин провел совещание по двигателестроению
700
Это уже вторая рабочая поездка Президента Владимира Путина в Самарскую область за 2025 год. Вопросы двигателестроения в центре внимания.
5 сентября 2025  22:32
Президент России Владимир Путин с рабочей поездкой прибыл в Самарскую область 
645
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
5 сентября 2025  13:45
В Самаре предложили создать Аллею архитекторов, проектировщиков и изыскателей
337
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
5 сентября 2025  10:00
Стала известна программа празднования Дня города в Самаре
609
