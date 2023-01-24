Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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В Самарской области 24 января коронавирусом заболели 189 человек:

- 53 в г. Самара

- 71 в г. Тольятти

- 9 в Волжском районе

- 8 в Безенчукском районе

- 6 в г. Новокуйбышевск

- 5 в г. Сызрань

- 4 в Борском районе

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Нефтегорском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в г. Отрадный

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Шигонском районе

- 1 в г. Чапаевск

Госпитализированы 36 человек.

Фото: ru.freepik.com