Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области 24 января коронавирусом заболели 189 человек:
- 53 в г. Самара
- 71 в г. Тольятти
- 9 в Волжском районе
- 8 в Безенчукском районе
- 6 в г. Новокуйбышевск
- 5 в г. Сызрань
- 4 в Борском районе
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Нефтегорском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в г. Отрадный
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Шигонском районе
- 1 в г. Чапаевск
Госпитализированы 36 человек.
Фото: ru.freepik.com