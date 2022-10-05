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Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

5 октября 2022 19:37
103
В Самаре за сутки заболели 327 человек.

Коронавирусом в Самарской области заболел еще 910 человек 5 октября:

- 327 в г. Самара
- 252 в г. Тольятти
- 39 в г. Чапаевск
- 27 в г. Отрадный
- 27 в Сергиевском районе
- 26 в г. Сызрань
- 26 в Волжском районе
- 24 в Богатовском районе
- 19 в Кинель-Черкасском районе
- 16 в Красноармейском районе
- 15 в г. Новокуйбышевск
- 13 в Клявлинском районе
- 11 в г. Жигулевск
- 10 в Большечерниговском районе
- 9 в г. Похвистнево
- 8 в Безенчукском районе
- 8 в Сызранском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Похвистневском районе
- 6 в Нефтегорском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 3 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Пестравском районе
- 2 в Шигонском районе
- 2 в Приволжском районе

 

Фото:   ru.freepik.com

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