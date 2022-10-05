Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

103

Коронавирусом в Самарской области заболел еще 910 человек 5 октября:

- 327 в г. Самара

- 252 в г. Тольятти

- 39 в г. Чапаевск

- 27 в г. Отрадный

- 27 в Сергиевском районе

- 26 в г. Сызрань

- 26 в Волжском районе

- 24 в Богатовском районе

- 19 в Кинель-Черкасском районе

- 16 в Красноармейском районе

- 15 в г. Новокуйбышевск

- 13 в Клявлинском районе

- 11 в г. Жигулевск

- 10 в Большечерниговском районе

- 9 в г. Похвистнево

- 8 в Безенчукском районе

- 8 в Сызранском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Похвистневском районе

- 6 в Нефтегорском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 3 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Пестравском районе

- 2 в Шигонском районе

- 2 в Приволжском районе

Фото: ru.freepik.com