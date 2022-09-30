Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области 30 сентября выявлено 1 782 новых случая COVID-19:
- 587 в г. Самара
- 571 в г. Тольятти
- 75 в г. Сызрань
- 56 в г. Новокуйбышевск
- 54 в г. Кинель
- 43 в Сергиевском районе
- 41 в Безенчукском районе
- 34 в Хворостянском районе
- 24 в Нефтегорском районе
- 23 в г. Чапаевск
- 20 в Волжском районе
- 18 в г. Похвистнево
- 18 в Приволжском районе
- 17 в г. Отрадный
- 17 в Шигонском районе
- 16 в Богатовском районе
- 16 в Красноярском районе
- 15 в г. Октябрьск
- 14 в Красноармейском районе
- 13 в Кинельском районе
- 12 в Похвистневском районе
- 12 в Пестравском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в Борском районе
- 10 в Ставропольском районе
- 9 в Большеглушицком районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Клявлинском районе
- 7 в Кошкинском районе
- 6 в г. Жигулевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Сызранском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Камышлинском районе
Госпитализированы 98 человек.