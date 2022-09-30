Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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В Самарской области 30 сентября выявлено 1 782 новых случая COVID-19:

- 587 в г. Самара

- 571 в г. Тольятти

- 75 в г. Сызрань

- 56 в г. Новокуйбышевск

- 54 в г. Кинель

- 43 в Сергиевском районе

- 41 в Безенчукском районе

- 34 в Хворостянском районе

- 24 в Нефтегорском районе

- 23 в г. Чапаевск

- 20 в Волжском районе

- 18 в г. Похвистнево

- 18 в Приволжском районе

- 17 в г. Отрадный

- 17 в Шигонском районе

- 16 в Богатовском районе

- 16 в Красноярском районе

- 15 в г. Октябрьск

- 14 в Красноармейском районе

- 13 в Кинельском районе

- 12 в Похвистневском районе

- 12 в Пестравском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в Борском районе

- 10 в Ставропольском районе

- 9 в Большеглушицком районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Клявлинском районе

- 7 в Кошкинском районе

- 6 в г. Жигулевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Сызранском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Камышлинском районе

Госпитализированы 98 человек.