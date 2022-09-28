Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

В Самарской области 28 сентября выявили 2 001 человека, заразившегося коронавирусом:
- 708 в г. Тольятти
- 598 в г. Самара
- 85 в г. Кинель
- 72 в г. Сызрань
- 43 в г. Новокуйбышевск
- 35 в г. Похвистнево
- 35 в Сергиевском районе
- 34 в г. Отрадный
- 33 в Кинельском районе
- 31 в Шигонском районе
- 27 в Волжском районе
- 27 в г. Жигулевск
- 25 в Красноармейском районе
- 19 в Большеглушицком районе
- 19 в Красноярском районе
- 19 в Кинель-Черкасском районе
- 18 в Сызранском районе
- 17 в Клявлинском районе
- 16 в Похвистневском районе
- 15 в Борском районе
- 14 в Безенчукском районе
- 13 в г. Октябрьск
- 13 в Большечерниговском районе
- 10 в г. Чапаевск
- 10 в Богатовском районе
- 10 в Пестравском районе
- 10 в Нефтегорском районе
- 9 в Приволжском районе
- 6 в Алексеевском районе
- 6 в Исаклинском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе