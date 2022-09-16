Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

16 сентября в Самарской области выявили 1 752 новых случая коронавируса:
- 789 в г. Самара
- 401 в г. Тольятти
- 76 в г. Сызрань
- 70 в г. Новокуйбышевск
- 65 в г. Кинель
- 43 в г. Отрадный
- 34 в Волжском районе
- 21 в г. Жигулевск
- 19 в Богатовском районе
- 18 в Кинельском районе
- 18 в Нефтегорском районе
- 18 в Кинель-Черкасском районе
- 16 в Красноярском районе
- 16 в Борском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 14 в Сызранском районе
- 12 в г. Октябрьск
- 12 в Красноармейском районе
- 10 в Шигонском районе
- 9 в г. Похвистнево
- 9 в г. Чапаевск
- 9 в Исаклинском районе
- 8 в Клявлинском районе
- 7 в Челно-Вершинском районе
- 7 в Шенталинском районе
- 7 в Похвистневском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 4 в Елховском районе
- 4 в Безенчукском районе
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Камышлинском районе
Фото: ru.freepik.com