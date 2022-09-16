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Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции
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Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

16 сентября 2022 19:02
121
789 человек заболели за сутки в Самаре.

16 сентября в Самарской области выявили 1 752 новых случая коронавируса:

- 789 в г. Самара

- 401 в г. Тольятти

- 76 в г. Сызрань

- 70 в г. Новокуйбышевск

- 65 в г. Кинель

- 43 в г. Отрадный

- 34 в Волжском районе

- 21 в г. Жигулевск

- 19 в Богатовском районе

- 18 в Кинельском районе

- 18 в Нефтегорском районе

- 18 в Кинель-Черкасском районе

- 16 в Красноярском районе

- 16 в Борском районе

- 16 в Большеглушицком районе

- 14 в Сызранском районе

- 12 в г. Октябрьск

- 12 в Красноармейском районе

- 10 в Шигонском районе

- 9 в г. Похвистнево

- 9 в г. Чапаевск

- 9 в Исаклинском районе

- 8 в Клявлинском районе

- 7 в Челно-Вершинском районе

- 7 в Шенталинском районе

- 7 в Похвистневском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 4 в Елховском районе

- 4 в Безенчукском районе

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Камышлинском районе

 

Фото:   ru.freepik.com

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