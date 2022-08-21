Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

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21 августа в Самарской области выявлено 699 новых случаев COVID-19:

- 415 в г. Самара

- 106 в г. Тольятти

- 25 в Волжском районе

- 19 в г. Кинель

- 17 в г. Сызрань

- 16 в Безенчукском районе

- 11 в г. Отрадный

- 11 в Красноярском районе

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Большеглушицком районе

- 7 в Борском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Большечерниговском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 4 в Кинельском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Богатовском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в г. Жигулевск

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в г. Октябрьск

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Сызранском районе

Госпитализировано 67 человек.