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Где в регионе выявлены новые случаи коронавирусной инфекции

21 августа 2022 15:23
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В Самаре за сутки заболели 415 человек.

 21 августа в Самарской области выявлено 699 новых случаев COVID-19:
- 415 в г. Самара
- 106 в г. Тольятти
- 25 в Волжском районе
- 19 в г. Кинель
- 17 в г. Сызрань
- 16 в Безенчукском районе
- 11 в г. Отрадный
- 11 в Красноярском районе
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Большеглушицком районе
- 7 в Борском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Большечерниговском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Богатовском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в г. Жигулевск
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Сызранском районе
Госпитализировано 67 человек.

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