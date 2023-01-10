Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 10 января выявлены 210 новых члучаев коронавирусной инфекции:
- 86 в г. Самара
- 45 в г. Тольятти
- 17 в г. Кинель
- 16 в г. Сызрань
- 8 в г. Новокуйбышевск
- 6 в Волжском районе
- 6 в г. Чапаевск
- 4 в Шигонском районе
- 4 в Борском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Красноярском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Большеглушицком районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в г. Октябрьск
- 1 в г. Отрадный
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