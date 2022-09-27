Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

27 сентября в Самарской области выявлено 2089 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 882 в г. Тольятти
- 509 в г. Самара
- 110 в г. Сызрань
- 63 в г. Новокуйбышевск
- 52 в Сергиевском районе
- 49 в Безенчукском районе
- 39 в г. Чапаевск
- 28 в Приволжском районе
- 27 в г. Похвистнево
- 25 в г. Кинель
- 25 в Борском районе
- 23 в Похвистневском районе
- 21 в Богатовском районе
- 21 в Клявлинском районе
- 20 в Шигонском районе
- 19 в Нефтегорском районе
- 18 в г. Отрадный
- 16 в Волжском районе
- 15 в Хворостянском районе
- 13 в Камышлинском районе
- 11 в Алексеевском районе
- 10 в Кинельском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 10 в Пестравском районе
- 9 в г. Октябрьск
- 7 в г. Жигулевск
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Елховском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Шенталинском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Сызранском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
Фото: ru.freepik.com