Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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27 сентября в Самарской области выявлено 2089 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 882 в г. Тольятти

- 509 в г. Самара

- 110 в г. Сызрань

- 63 в г. Новокуйбышевск

- 52 в Сергиевском районе

- 49 в Безенчукском районе

- 39 в г. Чапаевск

- 28 в Приволжском районе

- 27 в г. Похвистнево

- 25 в г. Кинель

- 25 в Борском районе

- 23 в Похвистневском районе

- 21 в Богатовском районе

- 21 в Клявлинском районе

- 20 в Шигонском районе

- 19 в Нефтегорском районе

- 18 в г. Отрадный

- 16 в Волжском районе

- 15 в Хворостянском районе

- 13 в Камышлинском районе

- 11 в Алексеевском районе

- 10 в Кинельском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 10 в Пестравском районе

- 9 в г. Октябрьск

- 7 в г. Жигулевск

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Елховском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Шенталинском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Сызранском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

Фото: ru.freepik.com