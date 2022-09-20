Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 20 сентября COVID-19 заболели 1 903 человека:

- 719 в г. Самара

- 606 в г. Тольятти

- 108 в г. Сызрань

- 61 в г. Новокуйбышевск

- 54 в г. Отрадный

- 32 в Богатовском районе

- 27 в г. Октябрьск

- 27 в Нефтегорском районе

- 23 в Похвистневском районе

- 22 в г. Кинель

- 19 в Волжском районе

- 18 в г. Чапаевск

- 16 в Безенчукском районе

- 15 в г. Похвистнево

- 13 в Сергиевском районе

- 13 в Шигонском районе

- 11 в Камышлинском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 9 в г. Жигулевск

- 9 в Клявлинском районе

- 9 в Пестравском районе

- 8 в Алексеевском районе

- 8 в Сызранском районе

- 7 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Красноярском районе

- 7 в Шенталинском районе

- 6 в Хворостянском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в Елховском районе

- 5 в Кинельском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 3 в Большеглушицком районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Приволжском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

Госпитализировано 120 человек.