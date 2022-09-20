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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

20 сентября 2022 19:55
125
В Самаре за сутки заболели 719 человек.

В Самарской области 20 сентября COVID-19 заболели 1 903 человека: 

- 719 в г. Самара
- 606 в г. Тольятти
- 108 в г. Сызрань
- 61 в г. Новокуйбышевск
- 54 в г. Отрадный
- 32 в Богатовском районе
- 27 в г. Октябрьск
- 27 в Нефтегорском районе
- 23 в Похвистневском районе
- 22 в г. Кинель
- 19 в Волжском районе
- 18 в г. Чапаевск
- 16 в Безенчукском районе
- 15 в г. Похвистнево
- 13 в Сергиевском районе
- 13 в Шигонском районе
- 11 в Камышлинском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 9 в г. Жигулевск
- 9 в Клявлинском районе
- 9 в Пестравском районе
- 8 в Алексеевском районе
- 8 в Сызранском районе
- 7 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Красноярском районе
- 7 в Шенталинском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в Елховском районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 3 в Большеглушицком районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Приволжском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе

 Госпитализировано 120 человек.

Теги: Коронавирус

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