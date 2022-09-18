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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

18 сентября 2022 16:14
84
Больше всего заразившихся коронавирусом в Самаре – 835 человек.

В Самарской области 18 сентября коронавирусом заболели 1 839 человек:

- 835 в г. Самара

- 318 в г. Тольятти

- 111 в г. Сызрань

- 82 в г. Новокуйбышевск

- 78 в г. Кинель

- 44 в Волжском районе

- 26 в г. Похвистнево

- 25 в г. Жигулевск

- 24 в Богатовском районе

- 23 в Нефтегорском районе

- 19 в Кинельском районе

- 19 в Пестравском районе

- 18 в Борском районе

- 18 в Красноярском районе

- 18 в Шигонском районе

- 16 в г. Октябрьск

- 16 в Похвистневском районе

- 15 в Красноармейском районе

- 13 в г. Отрадный

- 13 в г. Чапаевск

- 13 в Безенчукском районе

- 13 в Сергиевском районе

- 12 в Сызранском районе

- 8 в Клявлинском районе

- 8 в Кошкинском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 7 в Шенталинском районе

- 6 в Камышлинском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Кинель-Черкасском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Ставропольском районе

Госпитализированы 62 человека.

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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