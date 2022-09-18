Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 18 сентября коронавирусом заболели 1 839 человек:
- 835 в г. Самара
- 318 в г. Тольятти
- 111 в г. Сызрань
- 82 в г. Новокуйбышевск
- 78 в г. Кинель
- 44 в Волжском районе
- 26 в г. Похвистнево
- 25 в г. Жигулевск
- 24 в Богатовском районе
- 23 в Нефтегорском районе
- 19 в Кинельском районе
- 19 в Пестравском районе
- 18 в Борском районе
- 18 в Красноярском районе
- 18 в Шигонском районе
- 16 в г. Октябрьск
- 16 в Похвистневском районе
- 15 в Красноармейском районе
- 13 в г. Отрадный
- 13 в г. Чапаевск
- 13 в Безенчукском районе
- 13 в Сергиевском районе
- 12 в Сызранском районе
- 8 в Клявлинском районе
- 8 в Кошкинском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 7 в Шенталинском районе
- 6 в Камышлинском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Кинель-Черкасском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Ставропольском районе
Госпитализированы 62 человека.
Фото: ru.freepik.com