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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

17 сентября 2022 15:20
171
В Самаре за сутки заболели 895 человек.

17 сентября коронавирусом в Самарской области заболел 1 789 человек: 

- 895 в г. Самара
- 240 в г. Тольятти
- 96 в г. Сызрань
- 69 в г. Новокуйбышевск
- 68 в г. Кинель
- 41 в Волжском районе
- 26 в г. Чапаевск
- 26 в Безенчукском районе
- 25 в г. Отрадный
- 22 в Нефтегорском районе
- 21 в г. Похвистнево
- 21 в Красноярском районе
- 21 в Сергиевском районе
- 18 в Кинельском районе
- 16 в г. Жигулевск
- 16 в Шигонском районе
- 15 в Большеглушицком районе
- 14 в Сызранском районе
- 13 в Похвистневском районе
- 12 в Красноармейском районе
- 11 в г. Октябрьск
- 9 в Богатовском районе
- 9 в Камышлинском районе
- 9 в Пестравском районе
- 8 в Кинель-Черкасском районе
- 8 в Приволжском районе
- 8 в Хворостянском районе
- 7 в Алексеевском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в Борском районе
- 7 в Кошкинском районе
- 5 в Елховском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Шенталинском районе

124 человека были госпитализированы.

 

Фото:    ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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