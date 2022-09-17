Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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17 сентября коронавирусом в Самарской области заболел 1 789 человек:

- 895 в г. Самара

- 240 в г. Тольятти

- 96 в г. Сызрань

- 69 в г. Новокуйбышевск

- 68 в г. Кинель

- 41 в Волжском районе

- 26 в г. Чапаевск

- 26 в Безенчукском районе

- 25 в г. Отрадный

- 22 в Нефтегорском районе

- 21 в г. Похвистнево

- 21 в Красноярском районе

- 21 в Сергиевском районе

- 18 в Кинельском районе

- 16 в г. Жигулевск

- 16 в Шигонском районе

- 15 в Большеглушицком районе

- 14 в Сызранском районе

- 13 в Похвистневском районе

- 12 в Красноармейском районе

- 11 в г. Октябрьск

- 9 в Богатовском районе

- 9 в Камышлинском районе

- 9 в Пестравском районе

- 8 в Кинель-Черкасском районе

- 8 в Приволжском районе

- 8 в Хворостянском районе

- 7 в Алексеевском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в Борском районе

- 7 в Кошкинском районе

- 5 в Елховском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Шенталинском районе

124 человека были госпитализированы.

Фото: ru.freepik.com