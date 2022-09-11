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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

11 сентября 2022 17:40
229
В Самаре за сутки заболели 880 человек.

В Самарской области 11 сентября 1 647 человек заразились коронавирусом за сутки:

- 880 в г. Самара

- 352 в г. Тольятти

- 65 в г. Кинель

- 42 в г. Сызрань

- 35 в Волжском районе

- 23 в Безенчукском районе

- 21 в г. Чапаевск

- 19 в Красноярском районе

- 18 в Похвистневском районе

- 18 в г. Новокуйбышевск

- 18 в г. Жигулевск

- 14 в Кинельском районе

- 13 в Нефтегорском районе

- 13 в Богатовском районе

- 11 в Сергиевском районе

- 11 в г. Похвистнево

- 10 в Хворостянском районе

- 9 в Челно-Вершинском районе

- 9 в Борском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в Клявлинском районе

- 6 в г. Октябрьск

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Сызранском районе

- 5 в Шигонском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Исаклинском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Елховском районе

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