Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 11 сентября 1 647 человек заразились коронавирусом за сутки:
- 880 в г. Самара
- 352 в г. Тольятти
- 65 в г. Кинель
- 42 в г. Сызрань
- 35 в Волжском районе
- 23 в Безенчукском районе
- 21 в г. Чапаевск
- 19 в Красноярском районе
- 18 в Похвистневском районе
- 18 в г. Новокуйбышевск
- 18 в г. Жигулевск
- 14 в Кинельском районе
- 13 в Нефтегорском районе
- 13 в Богатовском районе
- 11 в Сергиевском районе
- 11 в г. Похвистнево
- 10 в Хворостянском районе
- 9 в Челно-Вершинском районе
- 9 в Борском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в Клявлинском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Сызранском районе
- 5 в Шигонском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Исаклинском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Елховском районе