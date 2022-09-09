Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 9 сентября COVID-19 заболели ещё 1 655 человек:

- 764 в г. Самара

- 332 в г. Тольятти

- 75 в г. Кинель

- 52 в г. Новокуйбышевск

- 43 в г. Сызрань

- 33 в Кинельском районе

- 28 в Волжском районе

- 25 в г. Отрадный

- 23 в Красноярском районе

- 22 в г. Жигулевск

- 20 в Безенчукском районе

- 17 в Нефтегорском районе

- 17 в Богатовском районе

- 16 в Большеглушицком районе

- 15 в Хворостянском районе

- 14 в Большечерниговском районе

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 14 в Борском районе

- 13 в Красноармейском районе

- 12 в Похвистневском районе

- 12 в Сергиевском районе

- 12 в г. Похвистнево

- 12 в г. Чапаевск

- 11 в Ставропольском районе

- 8 в г. Октябрьск

- 7 в Елховском районе

- 6 в Клявлинском районе

- 6 в Пестравском районе

- 6 в Сызранском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Приволжском районе

- 1 в Алексеевском районе

Госпитализированы 144 человека.

Фото: ru.freepik.com