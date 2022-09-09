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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

9 сентября 2022 14:59
137
В Самаре заболели за сутки 764 человека.

В Самарской области 9 сентября COVID-19 заболели ещё 1 655 человек:

- 764 в г. Самара
- 332 в г. Тольятти
- 75 в г. Кинель
- 52 в г. Новокуйбышевск
- 43 в г. Сызрань
- 33 в Кинельском районе
- 28 в Волжском районе
- 25 в г. Отрадный
- 23 в Красноярском районе
- 22 в г. Жигулевск
- 20 в Безенчукском районе
- 17 в Нефтегорском районе
- 17 в Богатовском районе
- 16 в Большеглушицком районе
- 15 в Хворостянском районе
- 14 в Большечерниговском районе
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 14 в Борском районе
- 13 в Красноармейском районе
- 12 в Похвистневском районе
- 12 в Сергиевском районе
- 12 в г. Похвистнево
- 12 в г. Чапаевск
- 11 в Ставропольском районе
- 8 в г. Октябрьск
- 7 в Елховском районе
- 6 в Клявлинском районе
- 6 в Пестравском районе
- 6 в Сызранском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 1 в Алексеевском районе

Госпитализированы 144 человека.

 

Фото:    ru.freepik.com

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