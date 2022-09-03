Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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3 сентября в регионе за сутки подтвержден 1581 новый случай COVID-19:



- 736 в г. Самара

- 209 в г. Тольятти

- 84 в г. Кинель

- 51 в г. Сызрань

- 50 в Волжском районе

- 39 в г. Отрадный

- 36 в г.Новокуйбышевск

- 36 в Безенчукском районе

- 27 в Кинельском районе

- 26 в Нефтегорском районе

- 25 в г.Жигулевск

- 22 в г. Похвистнево

- 21 в Красноярском районе

- 21 в Ставропольском районе

- 19 в Похвистневском районе

- 18 в Сергиевском районе

- 17 в Большеглушицком районе

- 17 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в Кошкинском районе

- 13 в Пестравском районе

- 11 в Большечерниговском районе

- 11 в Хворостянском районе

- 9 в г. Чапаевск

- 9 в Богатовском районе

- 7 в г. Октябрьск

- 7 в Исаклинском районе

- 7 в Шенталинском районе

- 6 в Елховском районе

- 6 в Приволжском районе

- 5 в Алексеевском районе

- 5 в Сызранском районе

- 5 в Челно-Вершинском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 1 в Клявлинском районе

Скончались 2 человека за сутки.

Госпитализированы 105 человек.

Фото: ru.freepik.com