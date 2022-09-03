Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

3 сентября в регионе за сутки подтвержден 1581 новый случай COVID-19:
- 736 в г. Самара
- 209 в г. Тольятти
- 84 в г. Кинель
- 51 в г. Сызрань
- 50 в Волжском районе
- 39 в г. Отрадный
- 36 в г.Новокуйбышевск
- 36 в Безенчукском районе
- 27 в Кинельском районе
- 26 в Нефтегорском районе
- 25 в г.Жигулевск
- 22 в г. Похвистнево
- 21 в Красноярском районе
- 21 в Ставропольском районе
- 19 в Похвистневском районе
- 18 в Сергиевском районе
- 17 в Большеглушицком районе
- 17 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в Кошкинском районе
- 13 в Пестравском районе
- 11 в Большечерниговском районе
- 11 в Хворостянском районе
- 9 в г. Чапаевск
- 9 в Богатовском районе
- 7 в г. Октябрьск
- 7 в Исаклинском районе
- 7 в Шенталинском районе
- 6 в Елховском районе
- 6 в Приволжском районе
- 5 в Алексеевском районе
- 5 в Сызранском районе
- 5 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в Клявлинском районе
Скончались 2 человека за сутки.
Госпитализированы 105 человек.
Фото: ru.freepik.com