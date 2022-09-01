Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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1 сентября в регионе выявлено 1 513 новых случаев COVID-19:

- 759 в г. Самара

- 351 в г. Тольятти

- 53 в г. Кинель

- 43 в г. Сызрань

- 33 в Волжском районе

- 32 в г. Отрадный

- 28 в Кинель-Черкасском районе

- 28 в г.Новокуйбышевск

- 17 в г. Чапаевск

- 16 в Большеглушицком районе

- 14 в Нефтегорском районе

- 14 в Безенчукском районе

- 11 в Исаклинском районе

- 11 в Кинельском районе

- 10 в Кошкинском районе

- 10 в г. Жигулевск

- 8 в Сергиевском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 7 в г. Похвистнево

- 6 в Борском районе

- 5 в Хворостянском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в г. Октябрьск

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Шенталинском районе

- 4 в Сызранском районе

- 4 в Елховском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Приволжском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Богатовском районе

- 2 в Алексеевском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе



Госпитализировано 117 пациентов.

Фото: ru.freepik.com