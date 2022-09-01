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Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

1 сентября 2022 19:02
102
В Самаре за сутки заболели 759 человек.

1  сентября в регионе выявлено 1 513 новых случаев COVID-19:  

- 759 в г. Самара 
- 351 в г. Тольятти 
- 53 в г. Кинель 
- 43 в г. Сызрань 
- 33 в Волжском районе 
- 32 в г. Отрадный 
- 28 в Кинель-Черкасском районе 
- 28 в г.Новокуйбышевск 
- 17 в г. Чапаевск 
- 16 в Большеглушицком районе 
- 14 в Нефтегорском районе 
- 14 в Безенчукском районе 
- 11 в Исаклинском районе 
- 11 в Кинельском районе 
- 10 в Кошкинском районе 
- 10 в г. Жигулевск 
- 8 в Сергиевском районе 
- 7 в Большечерниговском районе 
- 7 в г. Похвистнево 
- 6 в Борском районе 
- 5 в Хворостянском районе 
- 5 в Красноярском районе 
- 5 в г. Октябрьск 
- 4 в Красноармейском районе 
- 4 в Ставропольском районе 
- 4 в Шенталинском районе 
- 4 в Сызранском районе 
- 4 в Елховском районе 
- 3 в Похвистневском районе 
- 3 в Приволжском районе 
- 3 в Пестравском районе 
- 3 в Богатовском районе 
- 2 в Алексеевском районе 
- 2 в Клявлинском районе 
- 2 в Шигонском районе 
- 1 в Камышлинском районе 
- 1 в Челно-Вершинском районе 
  
Госпитализировано 117 пациентов. 

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Коронавирус

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