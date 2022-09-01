Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

1 сентября в регионе выявлено 1 513 новых случаев COVID-19:
- 759 в г. Самара
- 351 в г. Тольятти
- 53 в г. Кинель
- 43 в г. Сызрань
- 33 в Волжском районе
- 32 в г. Отрадный
- 28 в Кинель-Черкасском районе
- 28 в г.Новокуйбышевск
- 17 в г. Чапаевск
- 16 в Большеглушицком районе
- 14 в Нефтегорском районе
- 14 в Безенчукском районе
- 11 в Исаклинском районе
- 11 в Кинельском районе
- 10 в Кошкинском районе
- 10 в г. Жигулевск
- 8 в Сергиевском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 7 в г. Похвистнево
- 6 в Борском районе
- 5 в Хворостянском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в г. Октябрьск
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Сызранском районе
- 4 в Елховском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Приволжском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Богатовском районе
- 2 в Алексеевском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
Госпитализировано 117 пациентов.
Фото: ru.freepik.com