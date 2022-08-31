Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

В Самарской области 31 августа выявлено 1 335 новых случаев коронавирусной инфекции:
- 640 в г. Самара
- 267 в г. Тольятти
- 76 в г. Кинель
- 34 в Волжском районе
- 29 в г. Сызрань
- 23 в г. Жигулевск
- 18 в Большеглушицком районе
- 30 в г. Похвистнево
- 17 в Безенчукском районе
- 16 в Кинельском районе
- 15 в г.Новокуйбышевск
- 12 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в г. Отрадный
- 11 в Ставропольском районе
- 11 в Пестравском районе
- 10 в Похвистневском районе
- 10 в Красноярском районе
- 10 в Исаклинском районе
- 9 в Богатовском районе
- 9 в Борском районе
- 8 в Нефтегорском районе
- 8 в Шигонском районе
- 7 в Красноармейском районе
- 7 в Кошкинском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в Хворостянском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в г. Октябрьск
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 4 в Шенталинском районе
- 4 в Сызранском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Елховском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в г. Чапаевск
Госпитализированы 135 человек.