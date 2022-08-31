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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

31 августа 2022 21:49
93
В Самаре за сутки заболели 640 человек.

В Самарской области 31 августа выявлено 1 335 новых случаев коронавирусной инфекции: 

- 640 в г. Самара 

- 267 в г. Тольятти 

- 76 в г. Кинель 

- 34 в Волжском районе 

- 29 в г. Сызрань 

- 23 в г. Жигулевск 

- 18 в Большеглушицком районе 

- 30 в г. Похвистнево 

- 17 в Безенчукском районе 

- 16 в Кинельском районе 

- 15 в г.Новокуйбышевск 

- 12 в Кинель-Черкасском районе 

- 12 в г. Отрадный 

- 11 в Ставропольском районе 

- 11 в Пестравском районе 

- 10 в Похвистневском районе 

- 10 в Красноярском районе 

- 10 в Исаклинском районе 

- 9 в Богатовском районе 

- 9 в Борском районе 

- 8 в Нефтегорском районе 

- 8 в Шигонском районе 

- 7 в Красноармейском районе 

- 7 в Кошкинском районе 

- 6 в Большечерниговском районе 

- 6 в Хворостянском районе 

- 6 в Сергиевском районе 

- 6 в г. Октябрьск 

- 4 в Челно-Вершинском районе 

- 4 в Шенталинском районе 

- 4 в Сызранском районе 

- 3 в Клявлинском районе 

- 2 в Приволжском районе 

- 2 в Елховском районе 

- 1 в Камышлинском районе 

- 1 в Алексеевском районе 

- 1 в г. Чапаевск

Госпитализированы 135 человек.

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