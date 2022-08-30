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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

30 августа 2022 18:16
106
554 человека заболели за сутки в Самаре.

30 августа в Самарской области выявлено 1256 новых случаев COVID-19:   

- 554 в г. Самара 
- 337 в г. Тольятти 
- 44 в г. Отрадный 
- 35 в г. Сызрань 
- 32 в г. Похвистнево 
- 28 в Похвистневском районе 
- 24 в Нефтегорском районе 
- 21 в Волжском районе 
- 21 в г. Кинель 
- 18 в Кинель-Черкасском районе 
- 16 в г.Новокуйбышевск 
- 14 в Безенчукском районе 
- 14 в г. Чапаевск 
- 13 в Ставропольском районе 
- 9 в Приволжском районе 
- 7 в Большеглушицком районе 
- 6 в Исаклинском районе 
- 5 в Красноярском районе 
- 5 в Кошкинском районе 
- 5 в Сергиевском районе 
- 5 в Шигонском районе 
- 5 в Елховском районе 
- 4 в Камышлинском районе 
- 4 в Алексеевском районе 
- 4 в Клявлинском районе 
- 4 в Кинельском районе 
- 4 в г. Жигулевск 
- 3 в Красноармейском районе 
- 3 в г. Октябрьск 
- 2 в Большечерниговском районе 
- 2 в Хворостянском районе 
- 2 в Шенталинском районе 
- 2 в Пестравском районе 
- 2 в Богатовском районе 
- 1 в Челно-Вершинском районе 
- 1 в Сызранском районе 
 
Госпитализировано  103 человека.  

Теги: Коронавирус

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