Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

30 августа в Самарской области выявлено 1256 новых случаев COVID-19:
- 554 в г. Самара
- 337 в г. Тольятти
- 44 в г. Отрадный
- 35 в г. Сызрань
- 32 в г. Похвистнево
- 28 в Похвистневском районе
- 24 в Нефтегорском районе
- 21 в Волжском районе
- 21 в г. Кинель
- 18 в Кинель-Черкасском районе
- 16 в г.Новокуйбышевск
- 14 в Безенчукском районе
- 14 в г. Чапаевск
- 13 в Ставропольском районе
- 9 в Приволжском районе
- 7 в Большеглушицком районе
- 6 в Исаклинском районе
- 5 в Красноярском районе
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 5 в Шигонском районе
- 5 в Елховском районе
- 4 в Камышлинском районе
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Большечерниговском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шенталинском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Богатовском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Сызранском районе
Госпитализировано 103 человека.