Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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30 августа в Самарской области выявлено 1256 новых случаев COVID-19:

- 554 в г. Самара

- 337 в г. Тольятти

- 44 в г. Отрадный

- 35 в г. Сызрань

- 32 в г. Похвистнево

- 28 в Похвистневском районе

- 24 в Нефтегорском районе

- 21 в Волжском районе

- 21 в г. Кинель

- 18 в Кинель-Черкасском районе

- 16 в г.Новокуйбышевск

- 14 в Безенчукском районе

- 14 в г. Чапаевск

- 13 в Ставропольском районе

- 9 в Приволжском районе

- 7 в Большеглушицком районе

- 6 в Исаклинском районе

- 5 в Красноярском районе

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 5 в Шигонском районе

- 5 в Елховском районе

- 4 в Камышлинском районе

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Большечерниговском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шенталинском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Богатовском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Сызранском районе



Госпитализировано 103 человека.