Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

293

28 августа в Самарской области выявлено 1232 новых случая COVID-19:

- 690 в г. Самара

- 167 в г. Тольятти

- 51 в г. Кинель

- 36 в г. Сызрань

- 32 в Волжском районе

- 27 в г.Новокуйбышевск

- 20 в г. Отрадный

- 17 в Красноярском районе

- 16 в г. Похвистнево

- 15 в Кинельском районе

- 15 в г. Жигулевск

- 14 в Нефтегорском районе

- 14 в Безенчукском районе

- 12 в Похвистневском районе

- 12 в Большеглушицком районе

- 10 в Большечерниговском районе

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Сергиевском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Челно-Вершинском районе

- 5 в Ставропольском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Богатовском районе

- 5 в Борском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 4 в Клявлинском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Пестравском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Шигонском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Сызранском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Алексеевском районе

За сутки госпитализировано 43 человека.