Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

28 августа в Самарской области выявлено 1232 новых случая COVID-19:
- 690 в г. Самара
- 167 в г. Тольятти
- 51 в г. Кинель
- 36 в г. Сызрань
- 32 в Волжском районе
- 27 в г.Новокуйбышевск
- 20 в г. Отрадный
- 17 в Красноярском районе
- 16 в г. Похвистнево
- 15 в Кинельском районе
- 15 в г. Жигулевск
- 14 в Нефтегорском районе
- 14 в Безенчукском районе
- 12 в Похвистневском районе
- 12 в Большеглушицком районе
- 10 в Большечерниговском районе
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Сергиевском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Челно-Вершинском районе
- 5 в Ставропольском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Богатовском районе
- 5 в Борском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 4 в Клявлинском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Пестравском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Шигонском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Сызранском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Алексеевском районе
За сутки госпитализировано 43 человека.