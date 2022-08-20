Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

20 августа в регионе вявлен 701 новый случай COVID-19:
- 329 в г.Самара
- 90 в г.Тольятти
- 36 в Волжском районе
- 32 в г. Сызрань
- 29 в г.Новокуйбышевск
- 20 в г. Кинель
- 20 в Безенчукском районе
- 17 в г. Отрадный
- 13 в Кинель-Черкасском районе
- 13 в Кинельском районе
- 10 в г. Похвистнево
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г. Жигулевск
- 8 в Нефтегорском районе
- 7 в Шенталинском районе
- 6 в Большечерниговском районе
- 6 в Похвистневском районе
- 5 в Исаклинском районе
- 5 в Пестравском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 4 в Челно-Вершинском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в г. Чапаевск
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Борском районе
- 1 в Камышлинском районе
В регионе за сутки госпитализировано 68 человек.
Фото: ru.freepik.com