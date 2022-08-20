Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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20 августа в регионе вявлен 701 новый случай COVID-19:

- 329 в г.Самара

- 90 в г.Тольятти

- 36 в Волжском районе

- 32 в г. Сызрань

- 29 в г.Новокуйбышевск

- 20 в г. Кинель

- 20 в Безенчукском районе

- 17 в г. Отрадный

- 13 в Кинель-Черкасском районе

- 13 в Кинельском районе

- 10 в г. Похвистнево

- 10 в Красноярском районе

- 9 в г. Жигулевск

- 8 в Нефтегорском районе

- 7 в Шенталинском районе

- 6 в Большечерниговском районе

- 6 в Похвистневском районе

- 5 в Исаклинском районе

- 5 в Пестравском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 4 в Челно-Вершинском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в г. Чапаевск

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Борском районе

- 1 в Камышлинском районе

В регионе за сутки госпитализировано 68 человек.

Фото: ru.freepik.com