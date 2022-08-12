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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

12 августа 2022 19:24
128
В Самаре за сутки заболели 206 человек.

В Самарской области 12 августа выявили 419 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 206 в г. Самара
- 46 в г. Тольятти
- 30 в Волжском районе
- 23 в г. Новокуйбышевск
- 17 в г. Отрадный
- 10 в Ставропольском районе
- 10 в г. Сызрань
- 8 в Шенталинском районе
- 8 в Безенчукском районе
- 8 в Большеглушицком районе
- 7 в г. Жигулевск
- 6 в Нефтегорском районе
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 4 в Кошкинском районе
- 4 в Шигонском районе
- 4 в г. Чапаевск
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Красноармейском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Борском районе
- 2 в г. Октябрьск
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Сызранском районе

 Госпитализировано 56 пациентов.

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