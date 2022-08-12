Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 12 августа выявили 419 новых случаев коронавирусной инфекции:

- 206 в г. Самара

- 46 в г. Тольятти

- 30 в Волжском районе

- 23 в г. Новокуйбышевск

- 17 в г. Отрадный

- 10 в Ставропольском районе

- 10 в г. Сызрань

- 8 в Шенталинском районе

- 8 в Безенчукском районе

- 8 в Большеглушицком районе

- 7 в г. Жигулевск

- 6 в Нефтегорском районе

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 4 в Кошкинском районе

- 4 в Шигонском районе

- 4 в г. Чапаевск

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Красноармейском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Борском районе

- 2 в г. Октябрьск

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Сызранском районе

Госпитализировано 56 пациентов.