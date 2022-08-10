Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

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В Самарской области 10 августа COVID-19 заболели ещё 359 человек:

- 96 в г. Самара

- 65 в г. Тольятти

- 29 в г. Кинель

- 27 в Волжском районе

- 20 в г. Отрадный

- 14 в Большечерниговском районе

- 13 в г.Новокуйбышевск

- 12 в г. Сызрань

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 7 в Безенчукском районе

- 5 в г. Чапаевск

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Кинельском районе

- 5 в Нефтегорском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в г. Похвистнево

- 4 в Красноармейском районе

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Хворостянском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Клявлинском районе

- 3 в Похвистневском районе

- 3 в Сызранском районе

- 3 в Шигонском районе

- 2 в Богатовском районе

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Приволжском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Сергиевском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

Фото: pxhere