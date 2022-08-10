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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса

10 августа 2022 17:35
102
В Самаре за сутки заболели 96 человек.

В Самарской области 10 августа COVID-19 заболели ещё 359 человек:

- 96 в г. Самара
- 65 в г. Тольятти
- 29 в г. Кинель
- 27 в Волжском районе
- 20 в г. Отрадный
- 14 в Большечерниговском районе
- 13 в г.Новокуйбышевск
- 12 в г. Сызрань
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 7 в Безенчукском районе
- 5 в г. Чапаевск
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Кинельском районе
- 5 в Нефтегорском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в г. Похвистнево
- 4 в Красноармейском районе
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Хворостянском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Клявлинском районе
- 3 в Похвистневском районе
- 3 в Сызранском районе
- 3 в Шигонском районе
- 2 в Богатовском районе
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Приволжском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Сергиевском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе

 

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