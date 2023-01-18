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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 18 января 2023 года:

- 68 в г. Самара

- 62 в г. Тольятти

- 8 в г. Жигулевск

- 8 в г. Сызрань

- 5 в Безенчукском районе

- 4 в г. Новокуйбышевск

- 4 в г. Октябрьск

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в Волжском районе

- 2 в Похвистневском районе

- 2 в Ставропольском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Камышлинском районе

- 1 в Хворостянском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Богатовском районе

40 человек госпитализированы.

Фото: ru.freepik.com