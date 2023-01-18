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Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 18 января 2023 года

18 января 2023 21:39
98
В Самаре за сутки заболели 68 человек.

Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 18 января 2023 года:

- 68 в г. Самара 

- 62 в г. Тольятти 

- 8 в г. Жигулевск 

- 8 в г. Сызрань 

- 5 в Безенчукском районе 

- 4 в г. Новокуйбышевск 

- 4 в г. Октябрьск 

- 3 в Нефтегорском районе 

- 3 в Пестравском районе 

- 3 в Сергиевском районе 

- 3 в Волжском районе 

- 2 в Похвистневском районе 

- 2 в Ставропольском районе 

- 2 в Кошкинском районе 

- 2 в г. Чапаевск 

- 1 в Большечерниговском районе 

- 1 в Камышлинском районе 

- 1 в Хворостянском районе 

- 1 в Приволжском районе 

- 1 в Богатовском районе 

40 человек госпитализированы.

 

 Фото:   ru.freepik.com

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