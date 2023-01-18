Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 18 января 2023 года:
- 68 в г. Самара
- 62 в г. Тольятти
- 8 в г. Жигулевск
- 8 в г. Сызрань
- 5 в Безенчукском районе
- 4 в г. Новокуйбышевск
- 4 в г. Октябрьск
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в Волжском районе
- 2 в Похвистневском районе
- 2 в Ставропольском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Камышлинском районе
- 1 в Хворостянском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Богатовском районе
40 человек госпитализированы.
Фото: ru.freepik.com