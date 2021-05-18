Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

Я нашел ошибку
Главные новости:
Длина моста составляет 306 метров. На дороге две полосы движения, ширина каждой из которых по 3,5 метра. Также сделан тротуар шириной 1,5 метра. 
В Самарской области запустили транспортное движение по новому мосту через реку Сок
Благодаря нацпроекту «Производительность труда».
«Газпром газораспределение Самара»: обслуживать газовое оборудование в квартирах Жигулевска теперь будут быстрее
В этом году в Самаре запланирована перекладка теплотрасс на 52 объектах.
В Самаре набирают обороты работы на теплосетевых объектах
Главный приз – электросамокат.
Самарцев приглашают к участию в конкурсе #ЧистыеРекиГубернии
Исполнять роли в спектакле будут известные люди города: руководители, бизнесмены, блогеры,  члены попечительского и наблюдательного совета театра.
«Театр для театра»: в театре «Колесо» состоится спектакль «О любви и не только» по мотивам рассказов Чехова 
Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. 
 Сельским педагогам и медработникам в СО помогут с первоначальным взносом на ипотеку
В прошлом году в Самаре преобразилось 8 общественных пространств и 50 дворов.
В этом году дворы получат новый облик в Советском и Железнодорожном районе Самары
Дмитрий Азаров инициировал новую меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы региона.
Абитуриентам, поступившим в самарские вузы и ссузы, выплатят по 10 тысяч рублей
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.7
-0.15
EUR 89.91
0.25
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты губернии принимают участие в «Российской студенческой весне»
Самарцев приглашают на уникальную выставку изделий мастеров Дома ремёсел
Сегодня, 15 мая, в Самаре пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев-2021»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

18 мая 2021 15:32
119
В Самаре заболели 15 человек.

18 мая в регионе подтверждено 113 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 15 в г. Самара
- 32 в г. Тольятти
- 12 в г. Сызрань
- 7 в Большеглушицком районе
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в г.Новокуйбышевск
- 3 в Шигонском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Исаклинском районе

105 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63526 случаев коронавируса.

Скончались 1752 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 68, 72, 74, 78, 79, 90, 92 лет, мужчины 68, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 65, 71, 78 лет, мужчины 66, 80, 87 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 54,87, по стране - 79,85.

Коэффициент летальности в области - 2,75, в стране - 2,35.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6423, нарастающим итогом 2480329.

Теги: коронавирус новые случаи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре заболели 53 человека.
17 мая 2021, 17:21
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 53 человека. Здравоохранение
535
В Самаре заболели 39 человек.
16 мая 2021, 14:48
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 39 человек. Здравоохранение
806
В Самаре заболели 27 человек.
14 мая 2021, 16:27
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 27 человек. Здравоохранение
941
Здравоохранение
В Самаре заболели 15 человек.
18 мая 2021  15:32
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
119
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
18 мая 2021  12:53
Лечение пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в губернии будут контролировать лучшие самарские кардиологи
272
Если не было противопоказаний, то делали прививку первым компонентом вакцины. После — назначали дату повторной вакцинации.
17 мая 2021  21:17
В «Ночь музеев» самарцы прошли вакцинацию от COVID -19 в мобильном пункте на улице Куйбышева
433
Подарок фонда «ЕВИТА» позволит  тольяттинским детям быстрее  восстанавливаться после операций.
17 мая 2021  17:55
Фонд «ЕВИТА» передал в дар Тольяттинской детской больнице видеоэндоскопическое оборудование нового поколения
599
В Самаре заболели 53 человека.
17 мая 2021  17:21
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
539
В Самаре заболели 39 человек.
16 мая 2021  14:48
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
808
Дерматолог рассказала о выборе правильного солнцезащитного крема
16 мая 2021  09:54
Дерматолог рассказала о выборе правильного солнцезащитного крема
633
Сегодня  министр здравоохранения Самарской области  Армен Бенян представил  их коллективам больниц.
14 мая 2021  19:38
Назначены новые главврачи Волжской ЦРБ и Самарской городской больницы №10
1095
В Самаре заболели 27 человек.
14 мая 2021  16:27
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
942
Пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции может любой житель области старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.
14 мая 2021  14:09
В «Ночь музеев» для жителей региона будет работать мобильный прививочный пункт на ул. Куйбышева в Самаре
869
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
180
Весь список
В центре внимания
Дмитрий Азаров поручил компенсировать первоначальный взнос по ипотеке для сельских педагогов и медработников. 
18 мая 2021  16:15
 Сельским педагогам и медработникам в СО помогут с первоначальным взносом на ипотеку
Общество
75
Дмитрий Азаров инициировал новую меру поддержки для поступивших в вузы и ссузы региона.
18 мая 2021  15:49
Абитуриентам, поступившим в самарские вузы и ссузы, выплатят по 10 тысяч рублей
Общество
99
«Сегодня началось движение но новому мосту через Сок, который мы строим с опережением в полтора года».
18 мая 2021  15:22
В Самарской области ведется строительство сразу трех мостов, при этом работы идут с опережением графика
Общество
128
О строительстве каких сооружений рассказал Губернатор во время Послания?
18 мая 2021  14:41
Дмитрий Азаров рассказал о том, какую работу намерено провести облправительство для улучшения экологической обстановки
Политика
166
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
18 мая 2021  14:37
Первичное звено здравоохранения Самарской области ждет комплексная модернизация
Общество
138
Весь список