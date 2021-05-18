Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

18 мая в регионе подтверждено 113 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 15 в г. Самара
- 32 в г. Тольятти
- 12 в г. Сызрань
- 7 в Большеглушицком районе
- 5 в г. Отрадный
- 4 в Красноярском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Большечерниговском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Нефтегорском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 3 в г.Новокуйбышевск
- 3 в Шигонском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 2 в Сызранском районе
- 2 в г. Чапаевск
- 1 в Красноармейском районе
- 1 в Кинель-Черкасском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Кошкинском районе
- 1 в Исаклинском районе
105 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63526 случаев коронавируса.
Скончались 1752 человека (нарастающим итогом), в том числе
женщины 68, 72, 74, 78, 79, 90, 92 лет, мужчины 68, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 65, 71, 78 лет, мужчины 66, 80, 87 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 54,87, по стране - 79,85.
Коэффициент летальности в области - 2,75, в стране - 2,35.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6423, нарастающим итогом 2480329.