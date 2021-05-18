Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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18 мая в регионе подтверждено 113 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 15 в г. Самара

- 32 в г. Тольятти

- 12 в г. Сызрань

- 7 в Большеглушицком районе

- 5 в г. Отрадный

- 4 в Красноярском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Большечерниговском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Нефтегорском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 3 в г.Новокуйбышевск

- 3 в Шигонском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 2 в Сызранском районе

- 2 в г. Чапаевск

- 1 в Красноармейском районе

- 1 в Кинель-Черкасском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Кошкинском районе

- 1 в Исаклинском районе

105 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 63526 случаев коронавируса.

Скончались 1752 человека (нарастающим итогом), в том числе

женщины 68, 72, 74, 78, 79, 90, 92 лет, мужчины 68, 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 65, 71, 78 лет, мужчины 66, 80, 87 лет, страдавшие заболеваниями эндокринной и сердечно-сосудистой систем;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 54,87, по стране - 79,85.

Коэффициент летальности в области - 2,75, в стране - 2,35.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6423, нарастающим итогом 2480329.