Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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13 мая в регионе подтверждено 107 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 24 в г. Самара

- 22 в г. Тольятти

- 11 в г. Отрадный

- 10 в г. Новокуйбышевск

- 8 в г. Сызрань

- 6 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в Безенчукском районе

- 4 в г. Кинель

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Сергиевском районе

- 2 в Большечерниговском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Ставропольском районе

- 1 в Алексеевском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в г. Жигулевск

- 1 в Кинельском районе

99 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62977 случаев коронавируса.



Скончались 1677 человек (нарастающим итогом), в том числе

мужчина 92 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания и почек;

женщина 71 года;

женщины 67, 75 лет, мужчины 74, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкологическим заболеванием;

женщины 72, 81, 81, 85 лет, мужчина 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;

женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;

мужчина 59 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;

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Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 52,52, по стране - 78,58.

​​Коэффициент летальности в области - 2,66, в стране - 2,33.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6156, нарастающим итогом 2445175.