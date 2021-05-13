Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

13 мая в регионе подтверждено 107 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 24 в г. Самара
- 22 в г. Тольятти
- 11 в г. Отрадный
- 10 в г. Новокуйбышевск
- 8 в г. Сызрань
- 6 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в Безенчукском районе
- 4 в г. Кинель
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Сергиевском районе
- 2 в Большечерниговском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Ставропольском районе
- 1 в Алексеевском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в г. Жигулевск
- 1 в Кинельском районе
99 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 8 человек выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 62977 случаев коронавируса.
Скончались 1677 человек (нарастающим итогом), в том числе
мужчина 92 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, органов дыхания и почек;
женщина 71 года;
женщины 67, 75 лет, мужчины 74, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 72 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем, онкологическим заболеванием;
женщины 72, 81, 81, 85 лет, мужчина 76 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическим заболеванием;
женщина 83 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой, эндокринной систем и почек;
мужчина 59 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и печени;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 52,52, по стране - 78,58.
Коэффициент летальности в области - 2,66, в стране - 2,33.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 6156, нарастающим итогом 2445175.