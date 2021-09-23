Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 сентября в регионе подтвержден 542 случая новой коронавирусной инфекции:
- 235 в г. Самара
- 91 в г. Тольятти
- 28 в г. Новокуйбышевск
- 20 в г. Кинель
- 15 в г. Отрадный
- 12 в Сергиевском районе
- 11 в Кинель-Черкасском районе
- 10 в г. Сызрань
- 10 в Нефтегорском районе
- 8 в Волжском районе
- 7 в г. Чапаевск
- 6 в Богатовском районе
- 6 в Большеглушицком районе
- 6 в Кинельском районе
- 6 в Красноармейском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в г.о. Жигулевск
- 5 в Кошкинском районе
- 5 в Приволжском районе
- 4 в г. Октябрьск
- 4 в Б-Черниговском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 3 в г. Похвистнево
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Елховском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Челновершинском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Хворостянском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Сызранском районе
503 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 101 171 случай коронавируса.
Скончались 3 733 человека (нарастающим итогом), в том числе:
женщины 59, 67, 74, 79, 80, 81, 82, 82,84 лет, мужчина 55, 56, 66, 81, 82,83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 50 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;
женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
мужчина 76 лет, женщина 63, 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы;
мужчина 37 лет, страдавший заболеванием почек.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 116,91, по стране - 137,98.
Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,74.
Фото: оперштаб СО