Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

190

23 сентября в регионе подтвержден 542 случая новой коронавирусной инфекции:



- 235 в г. Самара

- 91 в г. Тольятти

- 28 в г. Новокуйбышевск

- 20 в г. Кинель

- 15 в г. Отрадный

- 12 в Сергиевском районе

- 11 в Кинель-Черкасском районе

- 10 в г. Сызрань

- 10 в Нефтегорском районе

- 8 в Волжском районе

- 7 в г. Чапаевск

- 6 в Богатовском районе

- 6 в Большеглушицком районе

- 6 в Кинельском районе

- 6 в Красноармейском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в г.о. Жигулевск

- 5 в Кошкинском районе

- 5 в Приволжском районе

- 4 в г. Октябрьск

- 4 в Б-Черниговском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 3 в г. Похвистнево

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Елховском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Челновершинском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Хворостянском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Сызранском районе



503 человека обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 39 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксирован 101 171 случай коронавируса.



Скончались 3 733 человека (нарастающим итогом), в том числе:

женщины 59, 67, 74, 79, 80, 81, 82, 82,84 лет, мужчина 55, 56, 66, 81, 82,83 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 50 лет, страдавшая заболеванием эндокринной системы;

женщина 73 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

мужчина 76 лет, женщина 63, 64 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной системы;

мужчина 37 лет, страдавший заболеванием почек.

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области – 116,91, по стране - 137,98.

Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,74.

Фото: оперштаб СО