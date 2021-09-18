Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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18 сентября в регионе подтверждено 488 случаев новой коронавирусной инфекции:



- 210 в г. Самара

- 76 в г. Тольятти

- 23 в г. Новокуйбышевск

- 16 в г. Кинель

- 14 в г. Отрадный

- 13 в Волжском районе

- 10 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в г. Сызрань

- 9 в Нефтегорском районе

- 8 в Большеглушицком районе

- 7 в г. Чапаевск

- 7 в Богатовском районе

- 6 в Ставропольском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Борском районе

- 5 в Красноармейском районе

- 5 в Сергиевском районе

- 4 в г.о. Жигулевск

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Исаклинском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в Похвистневском районе

- 4 в Приволжском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Алексеевском районе

- 3 в Безенчукском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Красноярском районе

- 3 в Пестравском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Шенталинском районе

- 2 в Елховском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Челновершинском районе

- 2 в Шигонском районе

- 1 в Сызранском районе



457 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 98560 случая коронавируса.



Скончались 3633 человек (нарастающим итогом), в том числе:

мужчины 52, 63, 63, 88, 96 лет, женщина 60,73,75, 87 лет страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщины 67, 70, 70, 73 лет, мужчина 75 лет страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

женщина 51 год, мужчина 40 лет страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчины 52, 58, 65 лет, женщина 63 лет.



Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 113,78,

по стране - 135,22.

Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,72.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13352, нарастающим итогом 3507562.

Фото из открытых источников