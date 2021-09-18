Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

18 сентября в регионе подтверждено 488 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 210 в г. Самара
- 76 в г. Тольятти
- 23 в г. Новокуйбышевск
- 16 в г. Кинель
- 14 в г. Отрадный
- 13 в Волжском районе
- 10 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в г. Сызрань
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в Большеглушицком районе
- 7 в г. Чапаевск
- 7 в Богатовском районе
- 6 в Ставропольском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Борском районе
- 5 в Красноармейском районе
- 5 в Сергиевском районе
- 4 в г.о. Жигулевск
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Исаклинском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Похвистневском районе
- 4 в Приволжском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Алексеевском районе
- 3 в Безенчукском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Красноярском районе
- 3 в Пестравском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Шенталинском районе
- 2 в Елховском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Челновершинском районе
- 2 в Шигонском районе
- 1 в Сызранском районе
457 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 31 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 98560 случая коронавируса.
Скончались 3633 человек (нарастающим итогом), в том числе:
мужчины 52, 63, 63, 88, 96 лет, женщина 60,73,75, 87 лет страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщины 67, 70, 70, 73 лет, мужчина 75 лет страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 66 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
женщина 51 год, мужчина 40 лет страдавшие заболеванием эндокринной системы; мужчины 52, 58, 65 лет, женщина 63 лет.
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 113,78,
по стране - 135,22.
Коэффициент летальности в области - 3,69, в стране - 2,72.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 13352, нарастающим итогом 3507562.
Фото из открытых источников