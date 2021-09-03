Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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3 сентября в регионе подтверждено 450 случаев новой коронавирусной инфекции:

- 211 в г. Самара

- 84 в г. Тольятти

- 16 в г. Кинель

- 14 в г. Сызрань

- 13 в г. Новокуйбышевск

- 11 в г. Чапаевск

- 9 в Кинель-Черкасском районе

- 9 в г. Отрадный

- 8 в Приволжском районе

- 7 в Похвистневском районе

- 6 в Сергиевском районе

- 6 в г. Похвистнево

- 4 в Красноярском районе

- 4 в Большеглушицком районе

- 4 в Пестравском районе

- 4 в Богатовском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в Волжском районе

- 3 в Красноармейском районе

- 3 в Ставропольском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в г. Жигулевск

- 3 в г. Октябрьск

- 2 в Камышлинском районе

- 2 в Нефтегорском районе

- 2 в Клявлинском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 1 в Большечерниговском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Елховском районе

428 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.



Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 91538 случаев коронавируса.



Скончались 3293 человека (нарастающим итогом), в том числе

мужчины 51, 54, 72, 83, 90 лет, женщины 68, 71, 81, 83, 84, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;

женщины 59, 70 лет;

женщины 70, 72, 72 лет, мужчины 54, 69, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 103,13, по стране - 127,13.

Коэффициент летальности в области - 3,59, в стране - 2,66.



Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10150, нарастающим итогом 3360071.