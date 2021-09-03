Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

3 сентября в регионе подтверждено 450 случаев новой коронавирусной инфекции:
- 211 в г. Самара
- 84 в г. Тольятти
- 16 в г. Кинель
- 14 в г. Сызрань
- 13 в г. Новокуйбышевск
- 11 в г. Чапаевск
- 9 в Кинель-Черкасском районе
- 9 в г. Отрадный
- 8 в Приволжском районе
- 7 в Похвистневском районе
- 6 в Сергиевском районе
- 6 в г. Похвистнево
- 4 в Красноярском районе
- 4 в Большеглушицком районе
- 4 в Пестравском районе
- 4 в Богатовском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Волжском районе
- 3 в Красноармейском районе
- 3 в Ставропольском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в г. Жигулевск
- 3 в г. Октябрьск
- 2 в Камышлинском районе
- 2 в Нефтегорском районе
- 2 в Клявлинском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 1 в Большечерниговском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Елховском районе
428 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 22 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 91538 случаев коронавируса.
Скончались 3293 человека (нарастающим итогом), в том числе
мужчины 51, 54, 72, 83, 90 лет, женщины 68, 71, 81, 83, 84, 92 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 79 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием;
женщины 59, 70 лет;
женщины 70, 72, 72 лет, мужчины 54, 69, 72 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
мужчина 60 лет, страдавший заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 103,13, по стране - 127,13.
Коэффициент летальности в области - 3,59, в стране - 2,66.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 10150, нарастающим итогом 3360071.