Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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14 августа в регионе подтверждено 442 случая новой коронавирусной инфекции:

- 190 в г. Самара

- 62 в г. Тольятти

- 17 в г. Сызрань

- 16 в г. Кинель

- 16 в Сергиевском районе

- 14 в Кинель-Черкасском районе

- 12 в г. Чапаевск

- 12 в Волжском районе

- 10 в Красноярском районе

- 9 в г. Новокуйбышевск

- 9 в Нефтегорском районе

- 8 в Богатовском районе

- 7 в Большечерниговском районе

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Большеглушицком районе

- 5 в Пестравском районе

- 4 в г. Жигулевск

- 4 в Алексеевском районе

- 4 в Борском районе

- 4 в Кинельском районе

- 4 в Приволжском районе

- 4 в Ставропольском районе

- 3 в г. Октябрьск

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в г. Похвистнево

- 2 в Елховском районе

- 2 в Исаклинском районе

- 2 в Кошкинском районе

- 2 в Камышлинском районе

- 1 в Безенчукском районе

- 1 в Похвистневском районе

- 1 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Шенталинском районе

412 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических

проявлений.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 82730 случаев коронавируса.



Скончались 2879 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщины 64, 71, 86 лет, мужчины 45, 51 года;

женщины 28, 43, 61 года, мужчина 39 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;

мужчины 67, 73, 74, 81 года, женщины 42, 60, 71, 82, 82, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;

​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 90,17, по стране - 116,22.

​​Коэффициент летальности в области - 3,48, в стране - 2,58.



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9519, нарастающим итогом 3184953.