Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 августа в регионе подтверждено 442 случая новой коронавирусной инфекции:
- 190 в г. Самара
- 62 в г. Тольятти
- 17 в г. Сызрань
- 16 в г. Кинель
- 16 в Сергиевском районе
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 12 в Волжском районе
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в Богатовском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Пестравском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Елховском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
412 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 82730 случаев коронавируса.
Скончались 2879 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 64, 71, 86 лет, мужчины 45, 51 года;
женщины 28, 43, 61 года, мужчина 39 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчины 67, 73, 74, 81 года, женщины 42, 60, 71, 82, 82, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 90,17, по стране - 116,22.
Коэффициент летальности в области - 3,48, в стране - 2,58.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9519, нарастающим итогом 3184953.