Я нашел ошибку
Главные новости:
Кроме того, по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов профилактики возбуждено уголовное дело.
В Самаре мать, подозреваемая в убийстве своего годовалого сына, заключена под стражу
Потребовалась помощь спасателей.
В Сызранском районе на трассе М-5 водитель кроссовера погиб столкнувшись с грузовиком
Судьба членов экипажа неизвестна.
Пожарный самолет Бе-200, арендованный в РФ, с россиянами на борту разбился в Турции
Общая температура поверхности земли и океана в июле была на 0,93 градуса Цельсия выше, чем средняя температура в XX веке, составлявшая 15,8 градуса Цельсия.
Июль 2021 года стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений за погодой
В качестве соведущей знаменитая гандболиста пригласила активистку Всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» Ирину Долгополову.
Олимпийская медалистка Ольга Фомина провела в Тольятти массовую зарядку с чемпионом
190 человек заболели в Самаре.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Операцию по поиску и поднятию тел погибших ведут с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов МЧС.
Тела троих погибших при крушении вертолета Ми-8 на Курильском озере на Камчатке подняли из воды
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
Наверх
Самара  +33 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.47
-0.1
EUR 86.22
-0.13
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Олимпийская медалистка Ольга Фомина провела в Тольятти массовую зарядку с чемпионом
В Самарской области День физкультурника в этом году отметят в онлайн-формате
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в дистанционном режиме
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

14 августа 2021 15:28
207
190 человек заболели в Самаре.

14 августа в регионе подтверждено 442 случая новой коронавирусной инфекции:

- 190 в г. Самара
- 62 в г. Тольятти
- 17 в г. Сызрань
- 16 в г. Кинель
- 16 в Сергиевском районе
- 14 в Кинель-Черкасском районе
- 12 в г. Чапаевск
- 12 в Волжском районе
- 10 в Красноярском районе
- 9 в г. Новокуйбышевск
- 9 в Нефтегорском районе
- 8 в Богатовском районе
- 7 в Большечерниговском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Большеглушицком районе
- 5 в Пестравском районе
- 4 в г. Жигулевск
- 4 в Алексеевском районе
- 4 в Борском районе
- 4 в Кинельском районе
- 4 в Приволжском районе
- 4 в Ставропольском районе
- 3 в г. Октябрьск
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в г. Похвистнево
- 2 в Елховском районе
- 2 в Исаклинском районе
- 2 в Кошкинском районе
- 2 в Камышлинском районе
- 1 в Безенчукском районе
- 1 в Похвистневском районе
- 1 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Шенталинском районе
412 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 30 человек - при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических
проявлений.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 82730 случаев коронавируса.

Скончались 2879 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщины 64, 71, 86 лет, мужчины 45, 51 года;
женщины 28, 43, 61 года, мужчина 39 лет, страдавшие заболеванием эндокринной системы;
мужчины 67, 73, 74, 81 года, женщины 42, 60, 71, 82, 82, 86 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
женщина 68 лет, страдавшая заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания;
​Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 90,17, по стране - 116,22.
​​Коэффициент летальности в области - 3,48, в стране - 2,58.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9519, нарастающим итогом 3184953.

Теги: коронавирус новые случаи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
216 человек заболели в Самаре.
13 августа 2021, 15:57
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
216 человек заболели в Самаре. Здравоохранение
699
В Самаре 139 заболевших.
12 августа 2021, 15:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре 139 заболевших. Здравоохранение
741
В Самаре заболели 173 человека.
11 августа 2021, 14:24
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 173 человека. Здравоохранение
845
Здравоохранение
190 человек заболели в Самаре.
14 августа 2021  15:28
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
207
По словам специалистов, выхаживание маловесного ребёнка — это всегда работа команды врачей.
13 августа 2021  19:19
В перинатальном центре больницы Середавина с начала года выходили около 400 недоношенных детей
754
216 человек заболели в Самаре.
13 августа 2021  15:57
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
699
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
13 августа 2021  12:51
Самарцы 16 августа могут бесплатно провериться на ВИЧ возле парка Гагарина
503
Прошла операция по эндопротезированию тазобедренного сустава при помощи персонифицированного титанового эндопротеза, созданного по новой технологии.
12 августа 2021  17:35
В Клиниках СамГМУ впервые в России пациенту установили персонифицированный титановый сустав
871
Для жителей села будут созданы новые условия оказания медицинской помощи.
12 августа 2021  17:24
В селе Спасское Сергиевского района началось возведение ФАПа
755
В рамках углубленной диспансеризации особое внимание уделено пациентам, переболевшим новой коронавирусной инфекцией.
12 августа 2021  16:57
Более 6000 жителей Самарской области прошли углубленную диспансеризацию
763
Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ эксперты просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить личные риски, напомнят о способах защиты.
12 августа 2021  16:37
В трех городах Самарской области пройдет тестирование на ВИЧ-инфекцию
860
В Самаре 139 заболевших.
12 августа 2021  15:07
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
741
Врач отметил, что вакцинация – это пока единственная возможность снизить уровень заболевания COVID-19.
11 августа 2021  22:10
Врач-инфекционист ТГКБ №5 ответил на вопросы о вакцинации
945
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
536
Весь список
В центре внимания
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
14 августа 2021  13:59
Выяснилось, почему цветет Волга около Самары и Тольятти
241
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
14 августа 2021  13:27
Еще 442 жителя Самарской области заболели коронавирусом
311
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
14 августа 2021  12:30
Православные верующие отмечают Медовый спас и начало Успенского поста
248
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
13 августа 2021  13:48
Аномальная жара не намерена покидать Самарскую область
657
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
13 августа 2021  13:17
Коронавирус: в Самарской области за истекшие сутки снова 20 пациентов скончались
586
Весь список