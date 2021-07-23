Я нашел ошибку
Главные новости:
Согласно анализу поисковых запросов россиян, спрос на такие аппараты для пожилых вырос на 32% относительно первого полугодия 2020 года.
Эксперт объяснил рост спроса на кнопочные телефоны в России
Однако она отметила, что при этом в 57 регионах сохраняется рост заболеваемости COVID-19.
Попова заявила о снижении темпов распространения коронавируса в России
Контр-адмирал умер из-за последствий коронавирусной инфекции.
Умер контр-адмирал Богдашин на 70-м году жизни
ЦБ оценит целесообразность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Банк России повысил ключевую ставку до 6,5% годовых
В Самаре заболели 136 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Участники мероприятия узнают, чем заменить агрессивную бытовую химию, одноразовые салфетки и полотенца, а также получат практические рекомендации по экономии воды и электроэнергии.
В Общественном центре Сбера расскажут, как вести быт экологично
Эту экологическую инициативу КНПЗ реализует первым в регионе.
КНПЗ установил в Самаре экомонитор, который покажет состояние воздуха
Гребец Александр Вязовкин вышел в 1/4 финала.
На Олимпиаде стартовал первый представитель Самарской области
Наверх
Самара  +24 °C, Тольятти  +24 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.77
0.08
EUR 86.85
-0.07
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Музей Алабина приглашает самарцев на пешеходную экскурсию
В детской областной библиотеке проведут программу «Путешествие к морским глубинам»
Самарцев приглашают на семинар «Изготовление салфетки в техниках строчевой вышивки»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 июля 2021 14:36
126
В Самаре заболели 136 человек.

23 июля в регионе подтвержден 331 случай новой коронавирусной инфекции:

- 136 в г. Самара
- 56 в г. Тольятти
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 14 в г. Сызрань
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Ставропольском районе
- 9 в Красноярском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Волжском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в г. Кинель
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе

299 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 32 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 73277 случаев коронавируса.

Скончались 2541 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 74 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 59, 70, 81 года, женщины 59, 67, 84 лет;
мужчина 67 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
женщины 54, 58, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 62, 83 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 50 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 79,58, по стране - 104,31.

Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,51.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9583, нарастающим итогом 2995162.

Теги: коронавирус новые случаи

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре заболели 106 человек.
22 июля 2021, 15:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 106 человек. Здравоохранение
611
В Самаре заболели 114 человек.
21 июля 2021, 14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре заболели 114 человек. Здравоохранение
810
В Самаре 100 заболевших.
20 июля 2021, 15:41
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В Самаре 100 заболевших. Здравоохранение
864
Здравоохранение
В Самаре заболели 136 человек.
23 июля 2021  14:36
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
126
Удаление зуба: показания, особенности
23 июля 2021  13:56
Удаление зуба: показания, особенности
23
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
23 июля 2021  13:49
В одном из сел Самарской области ввели карантин по бешенству
143
На сегодняшний день завершается сборка металлокаркаса здания. Площадь  новой врачебной амбулатории составит 299,6 кв.м.
22 июля 2021  22:08
В поселке Рубежном продолжается возведение врачебной амбулатории
560
Ученые надеются, что результат их исследования даст вторую жизнь этой категории антибиотиков.
22 июля 2021  20:08
Бельгийские биологи обнаружили антибиотики, способные бороться с меланомой
603
КТ-центр располагается в отдельно стоящем здании, где установлен современный аппарат компьютерной томографии.
22 июля 2021  16:21
В самарской поликлинике №15 открыт новый амбулаторный центр компьютерной томографии
661
Профилактический медицинский осмотр проводится ежегодно, диспансеризация гражданам в возрасте 18-39 лет — один раз в три года, в возрасте 40 лет и старше – ежегодно.
22 июля 2021  15:21
В Самарской области  диспансеризацию и профилактический медицинский осмотр прошли  более 300 тысяч человек
661
В Самаре заболели 106 человек.
22 июля 2021  15:09
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
612
В Самаре заболели 114 человек.
21 июля 2021  14:25
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
811
Регионы получат 85 млрд рублей на расходы страховую медицинскую помощь
21 июля 2021  12:59
Регионы получат 85 млрд рублей на расходы страховую медицинскую помощь
748
Весь список
Новости медицины
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
446
Весь список
В центре внимания
В Самарской области еще 331 человек заразился коронавирусом
23 июля 2021  14:05
В Самарской области еще 331 человек заболел коронавирусом
170
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
23 июля 2021  12:19
«Арконик СМЗ» станет партнером НОЦ «Инженерия будущего»
174
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
23 июля 2021  11:44
Безопасность на воде и профилактика пожаров – в зоне особого внимания правительства Самарской области
371
Осмотрев территорию парка и национальные дома, губернатор поручил тщательнее продумать концепцию отдыха в этнокультурном комплексе.
22 июля 2021  20:48
Строительство Парка дружбы народов в Самаре близится к завершению
558
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
22 июля 2021  13:24
Самарские историки прокомментировали статью Владимира Путина
621
Весь список