Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

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23 июля в регионе подтвержден 331 случай новой коронавирусной инфекции:

- 136 в г. Самара

- 56 в г. Тольятти

- 14 в г. Новокуйбышевск

- 14 в г. Сызрань

- 11 в г. Чапаевск

- 10 в Ставропольском районе

- 9 в Красноярском районе

- 8 в г. Жигулевск

- 7 в Волжском районе

- 6 в г. Отрадный

- 5 в Кинель-Черкасском районе

- 5 в г. Похвистнево

- 5 в Похвистневском районе

- 4 в Большечерниговском районе

- 4 в Красноармейском районе

- 3 в Борском районе

- 3 в Камышлинском районе

- 3 в г. Кинель

- 3 в Кошкинском районе

- 3 в Хворостянском районе

- 2 в Безенчукском районе

- 2 в Большеглушицком районе

- 2 в г. Октябрьск

- 2 в Пестравском районе

- 2 в Сергиевском районе

- 2 в Челно-Вершинском районе

- 1 в Богатовском районе

- 1 в Елховском районе

- 1 в Исаклинском районе

- 1 в Кинельском районе

- 1 в Клявлинском районе

- 1 в Нефтегорском районе

- 1 в Приволжском районе

- 1 в Сызранском районе

- 1 в Шенталинском районе

- 1 в Шигонском районе

299 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 32 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 73277 случаев коронавируса.

Скончались 2541 человек (нарастающим итогом), в том числе

женщина 74 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы;

мужчины 59, 70, 81 года, женщины 59, 67, 84 лет;

мужчина 67 лет, страдавший онкологическим заболеванием;

женщины 54, 58, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;

женщины 62, 83 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;

мужчина 50 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и почек;

Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 79,58, по стране - 104,31.

Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,51.

Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9583, нарастающим итогом 2995162.