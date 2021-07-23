Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции

23 июля в регионе подтвержден 331 случай новой коронавирусной инфекции:
- 136 в г. Самара
- 56 в г. Тольятти
- 14 в г. Новокуйбышевск
- 14 в г. Сызрань
- 11 в г. Чапаевск
- 10 в Ставропольском районе
- 9 в Красноярском районе
- 8 в г. Жигулевск
- 7 в Волжском районе
- 6 в г. Отрадный
- 5 в Кинель-Черкасском районе
- 5 в г. Похвистнево
- 5 в Похвистневском районе
- 4 в Большечерниговском районе
- 4 в Красноармейском районе
- 3 в Борском районе
- 3 в Камышлинском районе
- 3 в г. Кинель
- 3 в Кошкинском районе
- 3 в Хворостянском районе
- 2 в Безенчукском районе
- 2 в Большеглушицком районе
- 2 в г. Октябрьск
- 2 в Пестравском районе
- 2 в Сергиевском районе
- 2 в Челно-Вершинском районе
- 1 в Богатовском районе
- 1 в Елховском районе
- 1 в Исаклинском районе
- 1 в Кинельском районе
- 1 в Клявлинском районе
- 1 в Нефтегорском районе
- 1 в Приволжском районе
- 1 в Сызранском районе
- 1 в Шенталинском районе
- 1 в Шигонском районе
299 человек обследовано с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ; 32 человека выявлено при профилактическом обследовании лиц, не имеющих клинических проявлений.
Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 73277 случаев коронавируса.
Скончались 2541 человек (нарастающим итогом), в том числе
женщина 74 лет, страдавшая заболеванием сердечно-сосудистой системы;
мужчины 59, 70, 81 года, женщины 59, 67, 84 лет;
мужчина 67 лет, страдавший онкологическим заболеванием;
женщины 54, 58, 77 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем;
женщины 62, 83 лет, мужчина 70 лет, страдавшие заболеваниями сердечно-сосудистой системы;
мужчина 50 лет, страдавший заболеваниями эндокринной системы и почек;
Показатель смертности на 100 тыс. населения в области - 79,58, по стране - 104,31.
Коэффициент летальности в области - 3,47, в стране - 2,51.
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 9583, нарастающим итогом 2995162.